فرنسا: هل سيُمنع التلاميذ الذين يرتدون العباءات والقمصان الطويلة من دخول الفصول الدراسية؟

قال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال الخميس إن التلميذات اللواتي سيقدمن إلى المدرسة مرتديات العباءة لن يتمكن من دخول الصفوف، لكن، سيتم استقبالهن وشرح دوافع وحيثيات القرار المتخذ لهن. وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أنه اعتبارا من الاثنين، لن تتمكن أي من هؤلاء التلميذات أو حتى التلاميذ الذين يرتدون القميص الطويل من دخول الحصص الدراسية.

امرأة ترتدي العباءة تسير في أحد شوارع نانت بفرنسا في 29 آب/أغسطس 2023.

إعلان اقرأ المزيد

بعد قرار حظر ارتداء العباءة في المدارس، قال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال الخميس، إن التلميذات اللواتي يرتدن المدارس وهن يرتدين هذا اللباس سيمنعن من دخول الصفوف، لكن "سيرحب بهن" في المؤسسات التعليمية التي "ستشرح لهن معنى" هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن القاعدة الجديدة ستشمل أيضا ارتداء القميص الرجالي.

وأضاف أتال موضحا "وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم ونقوم بتربيتهم".

اقرأ أيضاهل تعتبر العباءة "تهديدا للعلمانية" في المدارس الفرنسية؟

وتابع "سيستقبلن ويستقبلون (في المؤسسات التعليمية) وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى هذه القاعدة لهم. لِمَ اتُّخِذ هذا القرار. لِمَ لا يمكننا ارتداء العباءة والقميص في المدرسة"، معلنا أنه "اعتبارا من الاثنين، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية".

وشدد على أن "العلمانية هي إحدى القيم الأساسية لمدارس الجمهورية الفرنسية". كذلك، سيرسل كتاب إلى رؤساء المؤسسات "مخصص للعائلات" المعنية، بحسب غابريال أتال الذي لم يفصح عن محتواه.

وأثار إعلان حظر ارتداء العباءة جدلا لا سيما بين اليسار، مع توعد "فرنسا الأبية" بالطعن في القرار أمام مجلس الدولة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك