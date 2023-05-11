حصري: فرانس24 تدخل إدلب، آخر جيب للمعارضة المسلحة في سوريا

12:15 استطاع وسيم نصر، صحافي فرانس24 المختص في الحركات الجهادية، الدخول إلى محافظة إدلب السورية، التي مازالت تخضع لسيطرة فصيل "هيئة تحرير الشام". © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

استطاع وسيم نصر، صحافي فرانس24 المختص في الحركات الجهادية، الدخول إلى محافظة إدلب السورية، التي مازالت تخضع لسيطرة فصيل "هيئة تحرير الشام". ويذكر أن النظام السوري حاول مرارا استرجاعها، عن طريق المفاوضات أو بالقوة، لكن دون جدوى. في هذه الزيارة الحصرية التقى الصحافي الفرنسي وسيم نصر، أبي محمد الجولاني، زعيم "هيئة تحرير الشام"، بعدما كان قائدا لـ"جبهة النصرة" التي كانت أحد فروع تنظيم القاعدة في سوريا سابقا. أما اليوم فهو يحارب جهاديي القاعدة وجماعة "الدولة الإسلامية" على حد سواء... كما التقى وسيم نصر أيضا سكان المنطقة وعاد لنا بهذه الانطباعات عن ظروف معيشتهم الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.