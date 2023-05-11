تركيا: كيف يرى منكوبو الزلزال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؟

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لم يبق سوى بضعة أيام على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا والتي تعتبر الأبرز في تاريخ البلاد والأصعب أيضا في حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ توليه الحكم المستمر منذ أكثر من عقدين. الرئيس التركي سيواجه تحالفا معارضا تشكله ستة أحزاب وعلى رأسها المعارض الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو. يحدث هذا على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد شهر فبراير/شباط الماضي وتسبب في مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد الملايين.