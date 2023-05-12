إيران تطلق سراح فرنسيين اثنين وباريس تتوعد مواصلة الجهود للإفراج عن آخرين

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أطلقت السلطات الإيرانية الجمعة سراح الفرنسي بنجامان بريير ومواطنه الحامل الجنسية الإيرلندية برنارد فيلان اللذين كانا موقوفين في قضيتين منفصلتين، في خطوة رحّبت بها باريس التي أكدت العمل للإفراج عن محتجزين آخرين. وأتى الإفراج عن بريير (37 عاما) وفيلان (64 عاما) اللذين كانا موقوفين في مشهد شمال شرق إيران، بعد سلسلة تحذيرات أطلقها المقربون منهما على خلفية وضعهما الصحي وظروف احتجازهما في ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية.