دراسة: تأثير عقار ريمديسيفير الذي أعطي لترامب "ضئيل أو منعدم" في الحد من الوفاة جراء فيروس كورونا

أكدت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء الفيروس. وأعطي هذا العقار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي.

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أفادت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا تأثير يذكر لعقار ريمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء المرض.

والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.

وذكرت الدراسة التي نشرت على الإنترنت في وقت متأخر الخميس إنه بدا أن للعقار "تأثير ضئيل أو منعدم على مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج، كما أشارت معدلات الوفيات الإجمالية والمرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي إضافة إلى مدة إقامة المرضى في المستشفيات".

وتتعارض بيانات هذه الدراسة، التي تنتظر أن تخضع لمراجعة أخرى لباحثين أو نشرها في مجلة علمية، مع دراستين أمريكيتين على الأقل أظهرتا أن ريمديسيفير يمكن أن يقلّص مدة الإقامة في المستشفى لمرضى كوفيد-19.

وكانت الولايات المتحدة قد سمحت في الأول من أيار/مايو بالاستخدام الطارئ لريمديسيفير الذي تنتجه شركة الأدوية الأمريكية "جلعاد ساينسز" والمخصص في الأصل لعلاج المصابين بإيبولا، قبل أن يتبعها الاتحاد الأوروبي ومجموعة أخرى من الدول.

فرانس24/ أ ف ب

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