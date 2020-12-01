فيديو: السباق نحو الحد من انتشار فيروس كورونا يعيق مساعي البحث عن علاج لمرض الإيدز

اختبار في مختبر مستوى السلامة الأحيائية 3 التابع لمعهد البحوث الطبية الحيوية في الفيروسات القهقرية والإيدز، في 13 سبتمبر 2018 © أ ف ب

يعتقد اليوم أن نحو 38 مليون شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية في جميع أنحاء العالم، ويعيش أكثر من ثلثي هؤلاء السكان في القارة الأفريقية مع تسجيل أكثر من 7 ملايين وسبعمئة ألف حالة في عام 2019. امتدت معركة عالمية لعقود من الزمن لمجابهة هذا الوباء، لكن تراجع الاهتمام بها هذا العام في ظل انتشار وباء كوفيد-19 فقد أعاقت الجائحة الوصول إلى علاج نهائي لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، في ظل البحث عن لقاح فعال في أقرب وقت ممكن.