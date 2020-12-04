بايدن والرؤساء السابقون أوباما وبوش وكلينتون مستعدون لتلقي لقاح فيروس كورونا لتشجيع مواطنيهم

جيم واتسون ا ف ب/ارشيف

صرح عدد من الرؤساء الأمريكيين السابقين، باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون، إضافة للرئيس المنتخب جو بايدن بأنهم مستعدون لتلقي لقاح فيروس كورونا علنا من أجل تشجيع الأمريكيين على تناول اللقاح. وقال أوباما إنه "يثق تمامًا" بالسلطات الصحية في البلاد، فيما أكد بايدن أنه سيكون "سعيدا" بالحصول على اللقاح علنا. وتأتي تلك التصريحات في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بأكثر من 210 آلاف إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

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أعلن بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين من بينهم باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون أنهم مستعدون لتلقي لقاح كوفيد-19 بشكل علني لتشجيع مواطنيهم وطمأنتهم. فيما عبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن جاهزيته لفعل الشيء نفسه.

وقال أوباما (59 عامًا) إنه "يثق تمامًا" بالسلطات الصحية في البلاد، بما في ذلك عالم المناعة أنطوني فاوتشي وهو شخصية علمية تحظى باحترام كبير في الولايات المتحدة.

وصرح في مقابلة مع إذاعة "سيريوس أكس أم" نشرت مقتطفات منها على يوتيوب الأربعاء، "إذا قال لي أنطوني فاوتشي إنّ هذا اللقاح آمن ويمكنه أن يحمي من كوفيد، فلن أتردد في تلقيه".

وتابع "أنا أعِد بأنه عندما يصبح (اللقاح) متاحًا للأشخاص الأقل ضعفًا، سأقوم بتلقّيه. يمكنني القيام بذلك على التلفزيون أو أن أحرص على ان يتم تصويره، حتى يتمكن الناس من رؤية أنني أثق في العلم".

ودعا مقال في صحيفة "واشنطن بوست" الرئيس المنتخب جو بايدن (78 عامًا) ونائبته كامالا هاريس (56 عامًا) إلى تلقي اللقاح على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بهدف إقناع المشككين وهم كثر في الولايات المتحدة.

ولدى سؤاله عن هذا الأمر، قال بايدن الخميس إنه سيكون "سعيدًا" بالحصول على اللقاح علنا بمجرد أن يوصي فاوتشي بذلك.

وأفاد ممثل عن الرئيس السابق جورج بوش الابن لشبكة "سي أن أن"، إلى أن الرئيس الجمهوري السابق البالغ من العمر 74 عامًا مستعد أيضًا للترويج لقاحات كوفيد-19.

وقال فريدي فورد "يجب التأكد في بادئ الأمر أن اللقاحات آمنة وأن تمنح إلى الفئات السكانية" ذات الأولوية.

من جهته، قال المتحدث باسم بيل كلينتون، أنجل أورينا لـ"سي أن ان"، إن الرئيس الديمقراطي السابق، البالغ من العمر 74 عامًا ، سيتلقى اللقاح علنًا "إذا كان ذلك سيجعل جميع الأمريكيين يفعلون الشيء نفسه".

فرانس24/ أ ف ب

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