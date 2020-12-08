سناتور أرجنتينية تقترح طباعة صورة مارادونا على أوراق نقدية

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احد مشجعي نادي نابولي الإيطالي يرفع العلم الارجنتيني وفي وسطه صورة الاسطورة دييغو مارادونا أمام ملعب الفريق الجنوبي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

اقترحت سناتور أرجنتينية على كونغرس بلادها طباعة صورة دييغو مارادونا على وجه الورقة النقدية ألف بيزو التي تبلغ قيمتها 12.27 دولار، و"يد الرب" على الوجه الآخر من الورقة. وحاليا تحمل الورقة النقدية من فئة الألف بيزو صورة للطائر الوطني روفوس هورنيرو.

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تريد سناتور أرجنتينية طباعة صورة دييغو مارادونا على أوراق نقدية للبلاد وتقدمت بمشروع إلى الكونغرس الإثنين بوضع صورة نجم كرة القدم الراحل و(يد الرب) على ورقة الألف بيزو.

وقالت السناتور نورما دورانغو إن الورقة النقدية، التي تبلغ قيمتها حوالي 12.27 دولار، ستظهر وجه مارادونا من جانب، وصورة ليده التي هزت شباك إنكلترا في كأس العالم من الجانب الآخر.

وكان الهدف الذي سجله مارادونا بيده في شباك الحارس بيتر شيلتون ضمن هدفين أحرزهما الأسطورة خلال الفوز 2-1 في دور الثمانية بكأس العالم 1986.

وتوجت الأرجنتين بكأس العالم بعد إبداع متكرر من مارادونا الذي توفي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بسكتة قلبية عن 60 عاما.

وقالت دورانجو "الفكرة ليست في تكريم أهم أسطورة لنا لكن أيضا من أجل التفكير في الأثر الاقتصادي. نشعر أنه عندما يحضر السياح إلى هنا سيرغبون في الحصول على مارادونا معهم".

ولم تذكر دورانغو السبب وراء اختيار الهدف الذي اشتهر باسم (هدف الرب) بدلا من هدف مارادونا الثاني الذي جاء بمهارة فردية فائقة ويعد من بين أفضل الأهداف في التاريخ. لكنها قالت إن الباب مفتوح أمام المشرّعين لتعديل اقتراحها المتوقع مناقشته في بداية العام الجديد. وتحمل حاليا ورقة الألف بيزو صورة الطائر الوطني روفوس هورنيرو.

فرانس 24 / رويترز

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