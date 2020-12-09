تطبيق واتساب يتيح لمستخدميه التبضع الإلكتروني عبر خاصية جديدة "عربات التسوق"

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واتساب عبارة عن منصة مراسلة يستخدمها قرابة ملياري شخص وهي جزء من تطبيقات فيس بوك.

أدخل تطبيق المراسلة "واتساب" التابع لفيس بوك الثلاثاء خاصية جديدة هي "عربات التسوق"، تسمح لمستخدميه البالغ عددهم 1,5 مليار حول العالم، بالتسوق وابتياع حاجياتهم من خلال هذه المنصة.

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أعلنت منصة المراسلة "واتساب" وهي تابعة لعائلة تطبيقات فيس بوك الثلاثاء، عن إدخال خاصية جديدة هي "عربات التسوق" تتيح للمستخدمين ابتياع حاجياتهم من خلال التطبيق.

وفي السياق، أوضحت "واتساب" عبر مدونة للإعلان عن الميزة الجديدة المتوفرة في جميع أنحاء العالم أنه و"مع عربات التسوق هذه، يمكن للأشخاص تصفح كتيّبات للبيع واختيار منتجات عدة وإرسال طلبياتهم على شكل رسالة واحدة".

وتابعت المنصة أن "هذا يحصل في الوقت المناسب خلال موسم الأعياد. نتمنى لكم تسوقا ممتعا عبر واتساب".

Right in time for the holiday season, we’re starting to roll out carts to make shopping on WhatsApp even easier. Just browse a catalog, select the items you want and send the order as one message to the business. Happy shopping! pic.twitter.com/xstn1J1FqU — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) December 8, 2020

"واتساب بيزنس"

وعبر إطلاقها الخاصية الجديدة، تسعى "واتساب" إلى استقطاب التجار والشركات إلى تطبيقها "واتساب بيزنس" الذي يضم 50 مليون حساب لأصحاب مصالح تجارية، بهدف إدارة الطلبيات الواردة لهم وعمليات التواصل مع الزبائن.

كما تحاول المنصة حث مستخدميها البالغ عددهم 1,5 مليار حول العالم على التسوق عبر منصتها.

ويمثل تطوير التجارة عبر خدمة المراسلة تحديا أساسيا لـ"واتساب" التي لا تحقق أرباحا كبيرة من الإعلانات رغم انتشارها الواسع. كما أنها تفتقر إلى خدمة مدمجة للدفع الإلكتروني.

منافسة غوغل وعلي بابا؟

وقبل أسبوع، خاضت "واتساب" غمار الدفع عبر الأجهزة المحمولة في السوق الهندية الواعدة للغاية، لتدخل منافسة مع مجموعات عملاقة مثل "غوغل" و"علي بابا".

كما أعلنت إطلاق "واتساب باي" في الهند، أكبر أسواقها مع نحو 400 مليون مستخدم.

فرانس24/ أ ف ب

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