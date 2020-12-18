من ولي العهد البريطاني إلى الرئيس الفرنسي... شخصيات سياسية أصيبت بفيروس كورونا

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يشارك في مؤتمر بالفيديو حول تفشي فيروس كورونا مع أعضاء المجلس الأوروبي في قصر الإليزيه في باريس في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

أعلنت إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا الخميس، ليشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة من الزعماء والسياسيين العالميين الذين أصيبوا بالمرض الخطير، وكان من بينهم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.

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أعلن قصر الإليزيه الخميس إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا لينضم إلى قائمة مسؤولين سياسيين آخرين أصيبوا بالفيروس في العالم من بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قادة دول أو حكومات

أعلن دونالد ترامب إصابته في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بكوفيد-19 مع زوجته ميلانيا. وقد أظهرت فحوصات أجريت له بعد عشرة أيام خلو جسم الرئيس من أي شحنة فيروسية ما سمح له باستئناف حملته الانتخابية معتبرا أنه بات "محصنا" ضد فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إصابته بكوفيد-19 في السابع من تموز/يوليو. وتنزه بولسونارو الذي غالبا ما كان يخفف من خطورة المرض على دراجة نارية وتحدث من دون وضع كمامة مع عمال تنظيفات عندما كانت الفحوصات لا تزال تظهر إصابته.

وقد أمضى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أسبوعا في العناية المركزة ونقاهة استمرت أسبوعين قبل أن يستأنف نشاطه نهاية نيسان/أبريل.

شخصيات سياسية أخرى

أدخل رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني المستشفى مدة عشرة أيام.

وأصيب الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا وأمير موناكو ألبير الثاني بكوفيد-19 في آذار/مارس إلا أن الأعراض التي أصيبا بها كانت طفيفة.

وفيات

قليلة هي الشخصيات السياسية التي توفيت جراء كوفيد-19.

وكان رئيس وزراء إيسواتيني (سوزايلاند سابقا) أمبروز دلاميني أول مسؤول يتوفى جراء المرض وهو يتولى مهامه في 13 كانون الأول/ديسمبر عن 52 عاما.

وقد أدخل المستشفى في جنوب أفريقيا في الأول من كانون الأول/ديسمبر بعد تشخيص إصابته.

وتوفي الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان في الثاني من كانون الأول/ديسمبر عن 94 عاما جراء مضاعفات إصابته بكوفيد-19.

فرانس24/ أ ف ب

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