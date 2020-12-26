فيديو: أخبار سارة في 2020 رغم هيمنة أنباء فيروس كورونا السيئة

لقاحات فيروس كورونا © شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : مفيدة برهومي 3 دقائق

رغم أن عام 2020 اعتبره الكثيرون واحدا من أسوأ الأعوام، ورغم أنه سيحمل عنوان فيروس كورونا، تبقى هناك أخبار سارة شهدها العالم في هذه السنة التي تشارف على النهاية. على الصعيد العلمي، التقنيات الحديثة التي استخدمت لإنتاج اللقاحات سيكون لها أثرها الهام على هذا المجال وتطوره في المستقبل. كما أن الأثر الإيجابي للحجر الصحي تلقفته البيئة على وجه الخصوص حيث خفض الإغلاق الذي شهدته معظم الدول من نسبة التلوث في الأجواء. كما أن الأطباء تمكنوا هذه السنة من تحقيق اختراق جديد في علاج بعض أنواع السرطانات لا سيما الشائعة منها كسرطان الثدي والبانكرياس. بالإضافة إلى أن السودان اتخذ خطوة تاريخية بتجريم ختان الإناث، وقضايا أخرى تم إحراز خطوات هامة فيها.