دراسة تمهيدية تظهر أن لقاح فايزر/بايونتيك يتمتع بفعالية ضد تحور أساسي لسلالتين من فيروس كورونا

سباق مع الزمن لأجل تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.

أظهرت دراسة تمهيدية أن لقاح فايزر/بايونتيك يتمتع بفعالية ضد تحور أساسي لسلالتي فيروس كورونا اللتين رصدتا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا نهاية العام الماضي، وذلك وفق ما أعلن مختبر بايونتيك الجمعة.

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أعلن مختبر بايونتيك الجمعة في بيان أن دراسة تمهيدية أظهرت أن لقاح فايزر/بايونتيك يتمتع بفعالية ضد تحور أساسي لسلالتين لفيروس كورونا رصدتا في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

وقال المختبر إن "الأجسام المضادة لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر/باينوتيك كوفيد-19 تقضي بفاعلية على سارس-كوف-2 مع تحور أساسي موجود أيضا في سلالتين شديدتي العدوى".

وأظهر فيروس كورونا "بي 117" الذي انتشر في جنوب شرق بريطانيا في نهاية العام الماضي أن عدواه تزيد بنسبة 40 إلى 70%.

وتزامنا مع هذا الإعلان، قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس إن هناك مخاوف من أن لقاحات كوفيد-19 قد لا تعمل بشكل صحيح ضد السلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا.

وقال شابس لراديو إل.بي.سي "السلالة التي رصدت في جنوب أفريقيا تقلق الخبراء بسبب احتمال ألا يثير اللقاح رد فعل بنفس الطريقة أو لا يعمل بالطريقة نفسها تماما".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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