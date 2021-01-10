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تكثيف حملات التلقيح حول العالم تزامنا مع تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا

امرأة تتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : مفيدة برهومي 3 دقائق

في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة تفشي فيروس كورونا في مناطق كثيرة حول العالم، تكثف العديد من الدول حملات التلقيح لمواجهة الوباء. فقد فتحت الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا، مراكز جديدة في نيويورك لاستقبال المواطنين. أما الاتحاد الأوروبي فسرع من برامج التلقيح وضاعف طلباته على اللقاحات. وفي الهند تباشر البلاد حملات تطعيم كبيرة تشمل تلقيح نحو ثلاثمئة مليون شخص. وأعلنت الجزائر من جهتها، أنها ستبدأ حملة التطعيم خلال الأيام المقبلة، في حين رخص الأردن لاستعمال اللقاح الصيني إضافة إلى لقاح فايزر-بايونتيك وستبدأ الحملة انطلاقا من الأربعاء.