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حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم تتجاوز 92 مليونا والوفيات تقترب من المليونين

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عامل صحة يجري فحص كورونا لرجل في شيجياتشوانغ، في 6 كانون الثاني/يناير 2021.
عامل صحة يجري فحص كورونا لرجل في شيجياتشوانغ، في 6 كانون الثاني/يناير 2021. © سي إن إس/ أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 92 مليون نسمة فيما اقترب عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس من المليوني وفاة، وذلك وفق إحصاء لوكالة الأنباء البريطانية رويترز.

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أظهر إحصاء لوكالة الأنباء البريطانية رويترز، اعتمدت فيه على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الجمعة الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش أن أكثر من 92,26 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و980378.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق   إجمالي الوفيات  عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة      384481            22913661

      الهند            151727            10512093

     البرازيل          205964            8256536

      روسيا            63940             3495816

 المملكة المتحدة       84767             3211576

      فرنسا            69031             2830442

      تركيا            23325             2355839

     إيطاليا           80326             2319036

     إسبانيا           52878             2176089

     ألمانيا           43604             1969826

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   

    الدول وترتيبها  عدد الوفيات  عدد الإصابات

     - 26 العراق    12922   606186

     - 34 المغرب    7854   456334

     - 37 السعودية    6310   364440

     - 39 الأردن    4091   310968

     - 44 الإمارات    726   242969 

     - 45 لبنان    1740    231936

 

فرانس24/ رويترز

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