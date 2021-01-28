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فيروس كورونا: التوزيع العادل للقاحات... معضلة تشغل حكومات العالم

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صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

لا تزال خريطة توزيع اللقاح عبر العالم تثير جدلا واسعا، فايزر أو سينوفارم، سبوتنيك أو موديرنا... فالدول الغربية استنجدت بمختبراتها للتزود بمئات الملايين من الجرعات. وخلال سباق التزود باللقاح اقتسمت الدول الغنية فيما بينها حصة الأسد وحصلت على سبعين في المائة من الجرعات. وبقيت الدول الأفريقية خارج خريطة توزيع اللقاح ولم تصلها كميات الجرعات المطلوبة، لكنها تعول على آلية كوفاكس التي طورتها منظمة الصحة العالمية، وبدأ بعضها يتفاوض مع مختبرات روسية أو صينية.