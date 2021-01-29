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تأخير في بدء حملات اللقاح في الدول العربية رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا

الملك محمد الساس يتلقى التطعيم المضاد لفيروس كورونا. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

تشهد حملات التطعيم في الدول العربية تأخيرا كبيرا على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا فيها. وفي المغرب اختار الملك محمد السادس أن يطعم ضد الوباء أمام عدسات الكاميرا في إشارة لبدء عملية التطعيم. وفي الجزائر وصلت الدفعة الأولى من اللقاح الصيني على أن تنطلق حملة التلقيح السبت في مدينة البليدة. أما في تونس فقالت الحكومة إن الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بايونتيك الأمريكي لن تصل قبل شهر أبريل/نيسان ولكنها تسعى إلى اقتناء لقاح آخر قبل شباط/فبراير في ظل تفاقم الوضع الوبائي في البلاد. ومن جانبها شرعت مصر الأحد الماضي في حملة تلقيح العاملين في القطاع الصحي والفئات التي تعاني من أمراض مزمنة وكبار السن.