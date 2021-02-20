المسبار الفضائي "برسيفيرانس" يرسل صورا ذاتية من الهبوط على سطح المريخ

© أ ف ب

صورة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة (برسيفيرانس) ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التقاط مثل هذا المنظر.

قدمت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورا من هبوط المسبار الفضائي أو الروبوت الجوال "برسيفيرانس" الذي حط على سطح المريخ بعد رحلة فضائية استمرت سبعة أشهر. وتم التقاط الصور في نهاية ما وصف بأنها "سبع دقائق من الرعب" قبيل هبوط "برسيفيرانس" في قاع حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو بعد رحلة إلى المريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة.

إعلان اقرأ المزيد

قدم علماء إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الجمعة صورا مبكرة مذهلة من هبوط مركبة الفضاء الجوالة "برسيفيرانس" من بينها صورة ذاتية للمركبة ذات الست عجلات المتدلية فوق سطح الكوكب الأحمر قبل لحظات من الهبوط.

والتقطت هذه الصورة الملونة كاميرا مثبتة على "الرافعة سكاي"والتي تعمل بالطاقة الصاروخية والموجودة فوق "برسيفيرانس" مباشرةً مع هبوط المركبة الفضائية يوم الخميس فوق تربة المريخ.

وكشف مديرو المهمة تلك الصورة خلال إفادة إخبارية عبر الإنترنت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا بالقرب من لوس أنجلس بعد أقل من 24 ساعة من الهبوط.

وتُظهر الصورة المركبة بأكملها معلقة من ثلاثة كابلات من "الرافعة سكاي" ، إلى جانب سلك اتصالات. كما كان يمكن رؤية دوامات من الغبار تتطاير بواسطة دافعات صواريخ الرافعة.

وصرحت آرون ستيهورا نائبة قائد فريق الهبوط بالمهمة "هذا شيء لم نشهده من قبل".

وتم التقاط الصورة في نهاية ما وصف بأنها "سبع دقائق من الرعب" قبيل هبوط "برسيفيرانس" في قاع حوض شاسع يسمى حفرة جيزيرو بعد رحلة إلى المريخ بسرعة 12000 ميل في الساعة.

وتأمل ناسا بأن تقدم هذا الأسبوع المزيد من الصور والمقاطع المصورة - ربما يكون بعضها مع الصوت - والتي التقطتها جميع الكاميرات الست المثبتة على المركبة الفضائية.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك