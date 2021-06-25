له أسنان كثيرة ومن دون ذقن... علماء إسرائيليون يكتشفون جنسا بشريا جديدا من حقبة ما قبل التاريخ

أستاذ في جمعة تل أبيب يفحص جماجم يعتبرها العلماء لجنس بشري غير معروف مسبقا.

اكتشف فريق من علماء آثار إسرائيليين جنسا بشريا جديدا من حقبة ما قبل التاريخ خلال حفريات قاموا بها قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل. وفي دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس"، أعلن الباحثون أن للجنس البشري المكتشف خصائص مشتركة مع إنسان نياندرتال على مستوى الأسنان والفك خصوصا، وأيضا مع أنواع بشرانية قديمة أخرى على مستوى الجمجمة، فيما يختلف عن الإنسان المعاصر بغياب الذقن وببنية الجمجمة ووجود أسنان كبيرة جدا.

إعلان اقرأ المزيد

أعلن فريق من علماء إسرائيليين الخميس أنهم اكتشفوا جنسا بشريا جديدا من حقبة ما قبل التاريخ، لم يستطيعوا نسبه إلى أي من الأجناس البشرانية المعروفة، ما من شأنه برأيهم تقديم عناصر جديدة لفهم التطور البشري. وذلك خلال حفريات أثرية قرب مدينة الرملة وسط إسرائيل.

وأفاد فريق البحث الإسرائيلي الذي يقوده يوسي زايدنر وآخر يضم علماء أناسة في جامعة تل أبيب، في دراسة نشرت نتائجها مجلة "ساينس"، أنهم أطلقوا على الجنس البشري المكتشف اسم "نيشر رملة" نسبة إلى موقع الاكتشاف.

ويعود تاريخ العظام البشرية المكتشفة إلى فترة تراوح بين 140 ألف سنة و120 ألف سنة قبل عصرنا الحالي، وفق العلماء.

ويتشارك هذا الجنس خصائص مع إنسان نياندرتال على مستوى الأسنان والفك خصوصا، لكن أيضا مع أنواع بشرانية قديمة أخرى على مستوى الجمجمة.

ويختلف هذا النوع الجديد عن الإنسان المعاصر بغياب الذقن وببنية الجمجمة ووجود أسنان كبيرة جدا، وفق الدراسة.

وأكد معدو الدراسة أنهم عثروا أيضا على عمق ثمانية أمتار، على كمية كبيرة من عظام الحيوانات من خيول وغزلان وحيوانات الأُرخُص، إضافة إلى أدوات حجرية.

وقال يوسي زايدنر إن النوع البشراني المكتشف حديثا "كان يمتلك تقنيات متقدمة لإنتاج الأدوات الحجرية وكان يتفاعل على الأرجح مع البشر المحليين من جنس الإنسان العاقل".

وأضاف "هذا الاكتشاف مذهل حقا لأنه يظهر وجود أجناس بشرانية عدة كانت تعيش في المكان والزمان نفسيهما في هذه المرحلة المتقدمة من التطور البشري".

وبينت الدراسة أن متحجرات أخرى كثيرة اكتُشفت في إسرائيل سابقا بخصائص مشابهة يمكن أن تُنسب إلى هذا النوع البشراني الجديد.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك