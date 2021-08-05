لتشجيعهم على التلقيح... باكستان تهدد مواطنيها بتعطيل هواتفهم المحمولة

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أمام الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات بفيروس كورونا، قررت السلطات الباكستانية فرض عقوبات على المتخلفين عن التطعيم من بينها قطع اتصالات الهواتف المحمولة والمنع من دخول أماكن العمل والمطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل. وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد المليون حالة وبلغت الوفيات نحو 23600 حالة منذ بدء الجائحة.

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صارت مشاهد الطوابير الطويلة التي تضم عشرات الآلاف من الباكستانيين في مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا مؤلوفة كل يوم بعد أن أعلن المسؤولون فرض عقوبات على المتخلفين عن التطعيم من بينها قطع اتصالات الهواتف المحمولة والمنع من دخول أماكن العمل والمطاعم والمراكز التجارية ووسائل النقل.

وامتدت طوابير التطعيم لأكثر من كيلومتر في بعض المواقع هذا الأسبوع استجابة للإجراءات التي تهدف لإبطاء زيادة في العدوى بفعل السلالة دلتا من الفيروس فرضت ضغوطا على البنية التحتية الضعيفة بقطاع الصحة.

وفي باكستان التي لها تاريخ طويل في الاعتراض على التطعيم، قال عاملون في قطاع الصحة إن عددا كبيرا من الواقفين في الطوابير يخشون القيود أكثر مما يخشون خطر الإصابة بكوفيد-19. وقد بدأ سريان بعض

القيود في أول أغسطس آب بينما تسري قيود أخرى في 30 أغسطس آب. وقال مصرفي يدعى عبد الرؤوف وهو يقف في أحد الطوابير بمدينة كراتشي الجنوبية وقد ارتخت كمامته على ذقنه "أنا شخصيا لست خائفا من كورونا ... مرتباتنا ستتوقف وستتعطل هواتفنا ... ولهذا السبب أتلقى جرعتي الثانية".

وبسبب رفض التطعيم باللقاحات لا تزال باكستان وأفغانستان البلدين الوحيدين في العالم اللتين مازال مرض شلل الأطفال من الأمراض المتوطنة فيهما.

6,7 مليون شخص فقط تحصلوا على التطعيم الكامل

ومن بين إجمالي السكان البالغ عددهم 220 مليون نسمة يبلغ عدد من تم تطعيمهم بالكامل 6.7 مليون شخص فقط وفقا لبيانات مركز القيادة الوطنية والعمليات التابع للجيش والذي يشرف على العمليات الخاصة بكوفيد-19.

واليوم الخميس أعلنت باكستان رصد 5661 إصابة جديدة بكوفيد-19 فيما يمثل أعلى عدد يومي منذ أكثر من ثلاثة أشهر بالإضافة إلى 60 وفاة. وقال مسؤولون إن حوالي 70 في المئة من الإصابات الجديدة ترجع إلى السلالة دلتا وإن أكثر من 4000 مريض في حالة حرجة.

وتجاوز إجمالي الإصابات في البلاد المليون حالة وبلغت الوفيات نحو 23600 حالة منذ بدء الجائحة.

فرانس24/رويترز

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