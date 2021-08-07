فيروس كورونا: المصابين سابقا بالفيروس وغير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا

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يعتقد العديد من الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا أنه لا حاجة لأخذ لقاح كوفيد لاكتسابهم المناعة من الإصابة السابقة.

أظهرت دراسة علمية جديدة أجريت في الولايات المتحدة، أن الأشخاص المصابين سابقا بفيروس كورونا وغير الملقحين عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا. وأشارت الدراسة إلى أن مدة المناعة التي يتم اكتسابها من الإصابة لا تزال غير مفهومة وربما تتأثر بالطفرات الأحدث للفيروس.

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كشفت دراسة لـ"مراكز ضبط الأمراض والوقاية منها" الأمريكية نشرت الجمعة أن الأشخاص غير الملقحين ضد فيروس كورونا والمصابين سابقا بالفيروس هم عرضة بأكثر من الضعف للإصابة مجددا بالوباء مقارنة بأولئك الذين تلقوا اللقاح.

وأفادت الوكالة الصحية أن هذه النتيجة تدعم توصيتها "بأن يتم إعطاء لقاح كوفيد-19 لجميع الأشخاص المؤهلين، بصرف النظر عن إصابتهم سابقا بسارس-كوف-2".

ويعتقد العديد من الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بفيروس كورونا أنه لا حاجة لأخذ لقاح كوفيد لاكتسابهم المناعة من الإصابة السابقة.

وشملت الدراسة 246 شخصا بالغا من ولاية كنتاكي أصيبوا مرة أخرى في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو هذا العام بعد أن كانوا قد أصيبوا سابقا عام 2020، وجرت مقارنتهم ب492 مشاركا آخر يطابقونهم من حيث الجنس والعمر والإصابة الاولى.

وتفيد الدراسة أن الاشخاص غير الملقحين كانوا 2,34 بالمئة أكثر عرضة للإصابة بالفيروس مرة ثانية مقارنة بمن تلقوا لقاح فايزر كاملا. مشيرة إلى أن مدة المناعة التي يتم اكتسابها من الإصابة لا تزال غير مفهومة وربما تتأثر بالطفرات الأحدث للفيروس.

على سبيل المثال أظهرت دراسات مخبرية أن عينات الدم المأخوذة من أشخاص أصيبوا سابقا بالنسخة الأصلية التي ظهرت في ووهان لديها أجسام مضادة استجابتها ضعيفة للمتحورة بيتا التي ظهرت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

لكن من بين سلبيات الدراسة أنها أجريت قبل ظهور المتحورة دلتا التي تشكل حاليا النسخة السائدة في الولايات المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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