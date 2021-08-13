فيروس كورونا: الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لتطعيم أصحاب المناعة الضعيفة بجرعة لقاح ثالثة

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عملية تلقيح ضد فيروس كورونا في مستشفى هارتفورد، في ولاية كونيتيكوت، 3 مارس/آذار 2021

سمحت الولايات المتحدة الخميس بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والمعرضين بذلك للإصابة بأمراض خطيرة، مواصلة كفاحها للحد من انتشار المتحورة دلتا. كما سيستفيد الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة من هذه الجرعة.

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أعطت الولايات المتحدة الخميس الضوء الأخضر لتطعيم الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة بجرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما تكافح البلاد للحد من انتشار المتحورة دلتا التي رفعت عدد الإصابات لأعلى مستوى منذ شهور.

وأوضحت مفوضة إدارة الغذاء والدواء بالوكالة جانيت وودكوك في بيان إن "البلاد دخلت موجة أخرى من جائحة كوفيد-19 وإدارة الغذاء والدواء تدرك أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بأمراض خطيرة".

وأضات المفوضة في البيان أن الجرعة الثالثة مخصصة للذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء صلبة أو الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

وتابعت وودكوك أن "الآخرين الذين استكملوا برنامج تطعيمهم يتمتعون بالمناعة اللازمة ولا يحتاجون إلى جرعة إضافية من لقاح كوفيد حتى الآن".

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وناقش مسؤولو الصحة الأمريكيون ما إذا كانت الجرعة الثالثة ضرورية بعد خطوة في هذا الاتجاه قامت بها إسرائيل.

وتوفي أكثر من 619 ألف شخص في الولايات المتحدة بكورونا بينما يسجل عدد الإصابات ارتفاعا حادا في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار متحورة دلتا.

وتباطأت وتيرة التطعيم التي كانت سريعة في البلاد خصوصا في المناطق المحافظة سياسيا في الجنوب والغرب الأوسط، وبين الشباب وذوي الدخل المنخفض والأقليات العرقية.

الصحة العالمية دعت الدول الغنية لتجميد توزيع الجرعة الثالثة

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت منذ مطلع الشهر الحالي إلى وقف إعطاء الجرعات المعزِّزة من أجل إتاحة اللقاحات للدول الفقيرة التي لم تتمكن سوى من إعطاء جرعة واحدة لجزء محدود من سكانها.

ورفض البيت الأبيض الدعوة، معتبراً أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" إلى أن تختار ما بين توزيع جرعات معزِّزة أو إرسال هبات إلى الدول الفقيرة.

وتُظهر وثيقة داخلية لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كشفتها قناة "أي بي سي"، أن نحو مليون شخص رتبوا أمورهم للحصول على جرعة ثالثة من دون أن يحصلوا على موافقة مسبقة. ورداً على سؤال حول الموضوع الخميس، أكّدت مديرة الوكالة روشيل والنسكي أنهم بصدد دراسة هذه الظاهرة، ودعت المواطنين إلى "اتباع التوصيات".

وصرح مستشار البيت الأبيض لشؤون كوفيد-19 أنتوني فاوتشي لقناة "سي بي سي" صباح الخميس "باستثناء الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، لا نعتقد حتى هذه الساعة أن ثمّة حاجة لأخذ جرعات معززة"، في وقت خفّضت إسرائيل ليل الخميس الجمعة إلى سنّ 50 عاماً، الحدّ الأدنى للأعمار التي يُسمح لها بتلقّي جرعة لقاح ثالثة.

فرانس24/ أ ف ب

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