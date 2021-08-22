فيروس كورونا: العالم يسجل 4,4 مليون وفاة على الأقل منذ بداية الجائحة

مستشفى في بولينيزيا الفرنسية تم تجهيزه لاستيعاب مرضى فيروس كورونا حيث يواجه الأرخبيل تفشي أعداد الإصابات الفيروس

بلغ عدد الوفيات حول العالم جراء فيروس كورونا أكثر من 4,4 مليون حالة مع تسجيل أكثر من 211 مليون إصابة، بحسب تعداد أعدته وكالة الأنباء الفرنسية الأحد. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الإحصائيات المعلنة رسميا. وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا لناحية الوفيات والإصابات تليها البرازيل ثم الهند.

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أودى فيروس كورونا بحياة 4,423,173 شخصا في العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الأحد استنادا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10,00 ت غ.

إلى ذلك، سجل إصابة 211,307,660 شخصا على الأقل بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تستند إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، آخذة بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، فإن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسميا. وتبقى نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورةً أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة رغم تكثيف الفحوص في عدد كبير من الدول.

وتبقى الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا لناحية الوفيات (628,303) والإصابات (37,673,305)، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز. تليها البرازيل بتسجيلها 574,209 وفيات (20,556,487 إصابة)، ثم الهند مع 434,367 وفاة (32,424,234 إصابة) والمكسيك مع 252,927 وفاة (3,217,415 إصابة) والبيرو مع 197,818 وفاة (2,141,235 إصابة).

فرانس24/أ ف ب

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