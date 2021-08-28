دراسة طبية: متحورة دلتا تضاعف احتمال دخول المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفى

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تواصل متحورة دلتا إثارة المخاوف بشأن تمديد انتشار جائحة كورونا رغم تقدم حملات التطعيم في عدد من مناطق العالم. إذ كشفت دراسة طبية بريطانية السبت أن المصابين بالمتحورة يواجهون خطر الدخول إلى المستشفى أكثر بمرتين من المصابين بالمتحورة ألفا. وتؤكد الدراسة أن هذه المتحورة تمثل حاليا أكثر من 98 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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توصلت دراسة طبية بريطانية السبت إلى أن احتمال دخول المصابين بالمتحورة دلتا إلى المستشفى أكبر بمرتين من إمكانية حدوث ذلك لدى المصابين بالمتحورة ألفا. وأكدت آن بريسانيس المؤلفة المشاركة في الدراسة "يظهر بحثنا أنه لو لم يكن لدينا لقاحات، فإن الوباء بسبب المتحورة دلتا سيضع ضغطا على النظام الصحي أكبر مما لو كان ناتجا عن المتحورة ألفا".

ومن المعروف أن المتحورة دلتا التي رصدت للمرة الأولى في الهند، أكثر قابلية للانتقال بحوالي ما بين 40 بالمئة إلى 60 بالمئة من المتحورة ألفا التي ظهرت في المملكة المتحدة نهاية العام 2020.

لكن ما زال هناك القليل من المعلومات حول شدتها، رغم أن البيانات الأولية في إسكتلندا وسنغافورة تشير إلى ارتفاع احتمال الاستشفاء والإصابة بأشكال حادة من فيروس كورونا مع هذه المتحورة.

وحلل مؤلفو الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانست إنفكشوس ديزيزز" بيانات أكثر من 43 ألف إصابة مسجلة في إنجلترا بين 29 آذار/مارس و23 أيار/مايو، وهي الفترة التي بدأت المتحورة دلتا الانتشار عبر قناة المانش.

وكانت نسبة الإصابات المرتبطة بالمتحورة ألفا 80 بالمئة في المتوسط خلال تلك الفترة (99,8 % في الأسبوع الأول، وانخفضت إلى 34,8 % في الأسبوع الأخير)، فيما كانت 20 بالمئة بسبب المتحورة دلتا.

وثلاثة أرباع المصابين (74 %) لم يتلقوا اللقاح وربعهم (24 %) لم يتلقوا سوى جرعة واحدة منه، وكانت نسبة الأشخاص الملقحين بالكامل 1,8 % فقط من الإصابات.

ونقل 2,3 بالمئة من المصابين بالمتحورة دلتا إلى المستشفى بعد أسبوعين من اكتشافهم الإصابة بالوباء، مقارنة ب2,2 بالمئة من المصابين بالمتحورة ألفا.

لكن مع الأخذ في الاعتبار عوامل معروفة بتأثيرها على شدة الإصابة بكوفيد (السن والمجموعة الإثنية والتلقيح)، يحسب الباحثون أن خطر دخول المستشفى يتضاعف ب2,26 مع المتحورة دلتا مقارنة بالمتحورة ألفا.

وكان المرضى المصابون بالمتحورة دلتا أصغر بشكل ملحوظ، بمتوسط عمر بلغ 29 عاما، مقابل 31 عاما للمتحورة ألفا.

اللقاحات تقي من الدخول إلى المستشفى

ونظرا إلى انخفاض نسبة الأشخاص الملقحين في المجموعة التي شاركت في الدراسة "تفيد نتائج هذا البحث أولا بأن هناك خطر دخول المستشفى على الأشخاص الذي لم يتلقوا اللقاح أو تلقوا جرعة واحدة فقط"، كما أوضحت بريسانيس المتخصصة في الإحصاءات في جامعة كامبريدج.

وأظهرت دراسات عدة أن اللقاحات تحتفظ بفعالية عالية جدا ضد الأشكال الحادة من كوفيد المرتبطة بالمتحورة دلتا، شرط أن يكون الأشخاص ملقحين بالكامل، فيما يكون تأثير اللقاحات محدودا بعد جرعة واحدة فقط.

وقال غافين دابريرا المؤلف المشارك في الدراسة وعالم الأوبئة في الوكالة الصحية العامة هيلث إنغلاند "فيما تمثل هذه المتحورة حاليا أكثر من 98 بالمئة من الإصابات بكوفيد في المملكة المتحدة، من الضروري أن يقوم الذين لم يتلقوا جرعتين بعد بالقيام بذلك بأسرع ما يمكن".

فرانس24/ أ ف ب

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