منظمة الصحة العالمية: العالم "لم يتخط مرحلة الخطر" في مكافحة فيروس كورونا

قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء، إن العالم "لم يتخط مرحلة الخطر" في مواجهة وباء كوفيد-19، رغم الاعتقاد السائد بأن الجائحة شارفت على الانتهاء. وأشارت ماريا فان كيركوف إلى أن أغلب المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم غير ملقحين، منتقدة "المعلومات المغلوطة والمضللة" حول الوباء والتي يتم تداولها عبر الإنترنت.

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حذرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن العالم "لم يتخط مرحلة الخطر" في التصدي لجائحة فيروس كورونا، رغم اعتقاد كثر أن الأمر شارف على الانتهاء.

وفي هذا الشأن، صرحت ماريا فان كيركوف، المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة كوفيد-19، بأن 3,1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي و54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير.

وأشارت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي "الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس". مضفة "لم نتخط مرحلة الخطر. لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديدا... نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية".

تغريدة ماريا فان كيركوف Keeping up with measures that suppress transmission are hard but even more critical now. Keep up the good work & don’t let your guard down. Remain vigilant, take measures every day to keep you & your loved ones safe & get vaccinated when its your turn.https://t.co/0ietrMgVrn — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) October 6, 2021

كما قالت فان كيركوف "ما يصعب علي فهمه هو أن وحدات العناية المشددة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، وعلى الرغم من ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما". وشددت على أن كوفيد-19 لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.

"المعلومات المغلوطة والمضللة"

هذا ونوهت المسؤولة الصحية بأن المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم بغالبيتهم غير ملقحين. وانتقدت المسؤولة في منظمة الصحة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء التي يتم تداولها على الإنترنت. وقالت إن هذه المعلومات "تؤدي إلى وفيات. لا مجال لتنميق الأمر".

كما ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة كوفيد-19 إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهرا المقبلة. متوقعة السيطرة على كوفيد-19 في نهاية المطاف.

وقالت في هذا السياق "لكن ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقحين، إما لعدم توفر اللقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذر تلقيهم اللقاح"، محذرة من تجدد التفشي. وشددت على أن الفيروس لن يقضى عليه، وسيبقى موجودا. وتابعت فان كيركوف "خسرنا منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي". موضحة بأن السبب في خسارة هذه الإمكانية هو "أننا لم نتصد لهذا الفيروس على الصعيد العالمي بأقوى ما أمكننا".

وأدت الجائحة إلى وفاة ما لا يقل عن 4,805,049 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين، عن ظهور المرض نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء استنادا إلى مصادر رسمية.

فرانس24/ أ ف ب

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