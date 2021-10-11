ثلاثة خبراء يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021
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فاز كل من ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021، وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين، موضحة في بيان أنه تم اختيارهم لـ"إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين أن خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.
وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).
وأوضحت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".
فرانس24/ رويترز/ أ ف ب
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