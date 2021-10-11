ثلاثة خبراء يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021

نشرت في:

ثلاثة اختصاصيين يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد
ثلاثة اختصاصيين يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد © نيكلاس إلمهيد/ جائزة نوبل للاقتصاد
نص: فرانس24 تابِع
1 دقائق

فاز كل من ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021، وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين، موضحة في بيان أنه تم اختيارهم لـ"إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".

إعلان

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين أن خبراء الاقتصاد ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز فازوا بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021.

وهذه هي آخر جوائز نوبل هذا العام ويتقاسم الفائزون بها مبلغا قدره عشرة ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار).

وأوضحت اللجنة أن الجائزة تكافئ الخبراء الثلاثة على "إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".

 

 

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR