ثلاثة خبراء يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021

ثلاثة اختصاصيين يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد © نيكلاس إلمهيد/ جائزة نوبل للاقتصاد

نص: فرانس24 تابِع 1 دقائق

فاز كل من ديفيد كارد وجوشوا أنغريست وغويدو إمبينز بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2021، وفق ما أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الاثنين، موضحة في بيان أنه تم اختيارهم لـ"إسهامهم المنهجي في تحليل العلاقات السببية" وتقديمهم "أفكارا مبتكرة حول سوق العمل".