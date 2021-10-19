فيديو

"أكتوبر الوردي".. شهر التعبئة والتوعية لتجنب الإصابة بسرطان الثدي

صورة ملتقطة من الشاشة، © فرانس24

حلت مناسبة "أكتوبر الوردي" العالمية وهدفها التوعية حول مخاطر سرطان الثدي عند النساء وسبل الوقاية منه. وفي هذا السياق، رصدت لنا صحافية فرانس24 ماري زعرور حنا عددا من الإجابات على أبرز الأسئلة التي تثار حول هذا الموضوع. وبالنسبة للتغذية، يجب الابتعاد عن السكريات خصوصا عند الإصابة بالسرطان، إضافة إلى الحفاظ على وزن صحي للجسم من خلال اتباع حمية وممارسة الرياضة، وأيضا الابتعاد عن التبغ والكحول. وتضيف "لا يوجد طعام يحمي من الإصابة بالسرطان"، مشيرة إلى أن الباحثين تمكنوا من إيجاد عقار يساعد في وقف حدة المرض.