وزيرة البيئة المصرية في قمة غلاسكو: "نحن على أمل أن يتم التوافق على بعض الموضوعات منها الشفافية"

وزيرة البيئة المصرية في غلاسكو في مقابلة مع موفدة فرانس24 تاتيانا مسعد. 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021. © صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

يلتقي أكثر من 120 من قادة العالم الاثنين في غلاسكو البريطانية لعقد قمة تشكل "الأمل الأخير والأفضل" للتعامل مع أزمة المناخ. وعلى هامش القمة، التقت موفدة فرانس24 تاتيانا مسعد وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد التي شددت على أن الدول النامية وضمنها بلدان القارة الأفريقية من الأطراف المتضررة من الانبعاثات. وأعربت عن أملها بأن يتم التوافق خلال قمة المناخ 26 على بعض الموضوعات مثل الشفافية وأهمية الإبلاغ عن الانبعاثات.