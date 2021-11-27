فيروس كورونا: بايدن يطالب برفع حقوق الملكية الفكرية للقاحات بعد اكتشاف متحورة "أوميكرون"

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في خضم اكتشاف متحورة جديدة من فيروس كورونا صنفتها منظمة الصحة العالمية مثيرة للقلق، دعا الرئيس الأمريكي منظمة التجارة العالمية إلى رفع الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع. وشدد على أن "هذا الخبر اليوم يؤكد أهمية التحرك بسرعة". ويأتي النداء العاجل من الرئيس الأمريكي إثر فرضه قيود سفر على ثماني دول في أفريقيا الجنوبية بعد اكتشاف المتحورة أوميكرون التي يحتمل أن تكون أشد خطورة من سابقاتها.

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في أول رد فعل له بعد المخاوف من موجة عالمية جديدة من جائحة كوفيد-19، حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة الدول المشاركة في اجتماع على المستوى الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الأسبوع المقبل على رفع الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما يسمح بالتوسع السريع في التصنيع. وشدد على أن "هذا الخبر اليوم يؤكد أهمية التحرك بسرعة".

وأضاف بايدن أن على الدول الأخرى أن تضاهي "سخاء" الولايات المتحدة وتتبرع بمزيد من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإلا فلن يتوقف الوباء.

وأضاف في بيان من نانتوكيت حيث يقضي عطلة عيد الشكر "هذا الوباء لن ينتهي حتى نبلغ التلقيح على مستوى عالمي"، داعيا الدول إلى التخلي عن الملكية الفكرية للسماح بتصنيع اللقاحات في أنحاء العالم.

يأتي النداء العاجل من الرئيس الأمريكي إثر فرضه قيود سفر على ثماني دول في أفريقيا الجنوبية بعد اكتشاف المتحورة أوميكرون التي يحتمل أن تكون أشد خطورة من سابقاتها.

وتابع بايدن "بالنسبة للمجتمع الدولي، يجب أن توضح الأخبار حول المتحورة الجديدة أكثر من أي وقت مضى لماذا هذا الوباء لن ينتهي حتى نبلغ التلقيح على مستوى عالمي".

وأردف "تبرعت الولايات المتحدة بعدد من اللقاحات لدول أخرى أكثر من بقية الدول مجتمعة. لقد حان الوقت للدول الأخرى لتضاهي سرعة أمريكا وسخاءها".

فرانس24/ أ ف ب

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