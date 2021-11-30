منظمة الصحة العالمية ترى أن حظر السفر لن يمنع انتشار متحورة فيروس كورونا الجديدة "أوميكرون"

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شعار منظمة الصحة العالمية عند مدخل مقرها في جنيف في 24 شباط/فبراير 2020

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن قرار عدة دول حظر السفر وغلق الحدود لن يوقف انتشار المتحورة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون"، ودعت في وثيقة توجيهية إلى توخي سياسة تقوم على تقييم المخاطر. إلا أنها دعت "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة والذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق ويعانون من أمراض مزمنة إلى تأجيل السفر". وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة في أفريقيا قد دعا الأحد إلى "إبقاء الحدود مفتوحة".

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أكدت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحورة "أوميكرون" لفيروس كورونا، ودعت الدول إلى تبني مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، لكنها نصحت من تجاوزوا الستين ومن صحتهم ضعيفة بإرجاء السفر.

وقالت المنظمة في وثيقة توجيهية تتضمن توصياتها بشأن السفر إنه حتى 28 تشرين الثاني/نوفمبر، "وضعت 56 دولة إجراءات تتعلق بالسفر تهدف إلى تأخير دخول المتحورة الجديدة إليها".

لكن المنظمة رأت أن "حظر السفر العام لن يمنع تفشي المتحورة على مستوى العالم، ويضع عبئا ثقيلا على سير الحياة وسبل العيش".

وأضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".

وأضافت المنظمة "يجب أن تكون جميع التدابير متناسبة مع المخاطر ومحددة زمنياً ويجب تطبيقها مع احترام كرامة المسافرين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وفي توصياتها الموجهة إلى السكان بشكل عام دعت كذلك "الأشخاص الذين لا يتمتعون بصحة جيدة أو المعرضين لخطر الإصابة بمرض كوفيد-19 بشكل حاد أو مميت، ولا سيما الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وأكثر أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري) بتأجيل السفر".

اتخذت عدة دول قرارات بمنع الرحلات خصوصا من جنوب أفريقيا ودول مجاورة لها، حيث رُصدت المتحورة أول مرة.

وبصورة أعم، دعت المنظمة جميع المسافرين إلى "توخي اليقظة" والتطعيم واتباع قواعد الصحة العامة بغض النظر عن حصولهم على اللقاح من عدمه ولا سيما باستخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي وتجنب الأماكن المزدحمة وسيئة التهوية.

يوم الأحد الماضي، دعا المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا إلى "إبقاء الحدود مفتوحة" بعد أن دعت جنوب أفريقيا إلى "الرفع الفوري والعاجل" لقيود السفر المفروضة عليها بعد رصد المتحورة "أوميكرون".

وفي توجيهاتها، دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء الدول إلى اتباع نهج قائم على تقييم المخاطر عند اتخاذ تدابير مثل فحص الركاب والحجر الصحي.

فرانس24/ أ ف ب

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