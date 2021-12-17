فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية توافق على استخدام لقاح كوفوفاكس الهندي "بشكل طارئ"

أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية يدعو المواطنين إلى إجراء اختبارات للكشف عن مرض فيروس كورونا، في قرية جاخان في ولاية غوجارات الغربية، الهند في 22 سبتمبر/أيلول 2020.

منحت منظمة الصحة العالمية الجمعة ضوءها الأخضر لاستخدام لقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لفيروس كورونا "بشكل طارئ"، مشيرة إلى أن اللقاح الذي ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ضمن آلية كوفاكس، سيساهم في تعزيز الجهود "لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل".

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أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة عن موافقتها على استخدام لقاح كوفوفاكس الهندي المضاد لفيروس كورونا "بشكل طارئ".

وقالت المنظمة في بيان إن هذا اللقاح "ينتجه مركز اللقاحات الهندي بترخيص من نوفوفاكس ويشكل جزءا من آلية كوفاكس (النظام الدولي لتوزيع اللقاحات المضادة لكوفيد)، ما يتيح تعزيز الجهود القائمة لتلقيح عدد أكبر من الناس في الدول المنخفضة الدخل".

تغريدة منظمة الصحة العالمية 🆕 WHO issued an emergency use listing for Covovax, expanding the basket of WHO-validated vaccines against #COVID19.

The vaccine is produced by the Serum Institute of India under licence from Novavax https://t.co/7HNKnRbCiX pic.twitter.com/wHfBTRNquI — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 17, 2021

وفي هذا الإطار، قالت الطبيبة ماري أنجيلا سيماو المكلفة بالوصول إلى الأدوية في منظمة الصحة إن "اللقاحات تبقى الوسائل الأكثر فاعلية للحماية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناتجة من سارس-كوف-2 رغم ظهور متحورات جديدة".

كما أكدت سيماو بأن هذه الموافقة من شأنها "تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات، بينها 41 دولة لا تزال غير قادرة على تلقيح عشرة بالمئة من سكانها فيما لم يبلغ العدد الأكبر من الدول نسبة 40 بالمئة" من السكان المطعمين.

وكانت منظمة الصحة حددت هدف تلقيح أربعين بالمئة من السكان في كل الدول التي تحصل على اللقاحات بحلول نهاية العام.

ويعطى اللقاح الهندي على جرعتين ويمكن حفظه في حرارة تراوح بين درجتين وثمان.

فرانس24/ أ ف ب

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