مدغشقر: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق سفينة تنقل عمالا موسميين إلى 85 قتيلا

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أعلنت السلطات البحرية والدرك المالاغاشي الخميس ارتفاع حصيلة قتلى غرق سفينة لنقل البضائع الاثنين شمال شرق مدغشقر إلى 85 شخصًا بعد العثور على 21 جثة إضافية الأربعاء. وكانت سفينة نقل البضائع، التي من المفترض ألا تقل ركابا، تحمل على متنها 138 شخصا من العمال الموسميين المتجهين لقضاء العطلات مع عائلاتهم.

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أعلن الرئيس المالاغاشي آندي راجولينا الثلاثاء يوم حداد وطني على ضحايا مأساة غرق سفينة لنقل البضائع الاثنين في شمال شرق مدغشقر. وكانت حصيلة الضحايا قد ارتفعت إلى 85 قتيلا بعد العثور على جثث 21 شخصا آخرين، وذلك وفقا لسلطات البحرية والدرك الخميس.

وقال الجنرال زافيسامباترا رافوافي إن "حصيلة القتلى ارتفعت إلى 85 بعدما تم انتشال 21 جثة أمس" الأربعاء. وذكرت السلطات البحرية أن عدد ركاب هذه السفينة الصغيرة التي يبلغ طولها 12 مترا كان أكبر مما ذكر سابقا ويبلغ 138 شخصا تم إنقاذ خمسين منهم فقط.

وغادرت السفينة التي لا يُسمح لها بنقل الركاب بلدة أنتسيراكا الصغيرة باتجاه سوانييرانا-إيفونغو على بعد حوالي مئة كيلومتر جنوبا. وقد جنحت بالقرب من وجهتها. ومعظم الركاب من العمال الموسميين الذين أنهوا للتو قطاف القرنفل وكانوا في طريقهم إلى منازلهم لقضاء موسم العطلات.

وقال ألبان مينافولو رئيس بلدية سوانييرانا إيفونغو إن "خدمات الطوارئ عثرت على أغراض شخصية وبطاقات هوية وأموال". وأضاف أن "معظم الركاب كانوا عمالا موسميين من الريف"، موضحا أن "هؤلاء المالاغاشيين ذهبوا لحصاد القرنفل (...) وأرادوا الانضمام إلى عائلاتهم من أجل احتفالات نهاية العام".

ويمكن قطع المسافة في ما يزيد قليلا عن ساعتين بالقارب مقابل ثماني ساعات على الأقل في حافلات صغيرة، حسب العديد من السكان. وسيقام قداس على أرواح الضحايا الخميس بينما نكست الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

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