ما هي أبرز الأحداث الاستثنائية المتوقعة للعام 2022؟

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حققت قطر مفاجأة ضخمة في 2010 عندما حظيت بحقوق استضافة مونديال 2022 في كرة القدم على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

من المتوقع أن يشهد العام 2022 أحداثا استثنائية طال انتظارها، على غرار الألعاب الاولمبية الشتوية التي ستقام في بكين من 4 إلى 20 فبراير/شباط ومونديال قطر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر. إلى جانب انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.

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يشهد عام 2022 أحداثا استثنائية منها انتخابات صعبة لجو بايدن في الولايات المتحدة، وكأس عالم غير مسبوقة في كرة القدم تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، ومهرجانات كانت قد تأجلت بسبب فيروس كورونا.. فيما يلي بعض من الأحداث المتوقعة.

ألعاب أولمبية بين المقاطعة والخوف من الوباء في بكين

تلتقي نخب الرياضات الشتوية في العالم في أولمبياد بكين في الفترة الممتدة من 4 إلى 20 فبراير/شباط فيما اتخذت الصين تدابير صارمة بسبب وباء فيروس كورونا.

وفرضت الصين على جميع المشاركين أن يكونوا ملقحين أو أن يخضعوا لحجر صحي مدته 21 يوما على أن يبقوا في "فقاعة صحية" طوال مدة الأولمبياد. وسيسمح فقط للأشخاص الذين يعيشون في الصين بشراء التذاكر لحضور المسابقات.

منظر عام يُظهر المركز الوطني للألعاب المائية، المعروف باسم "المكعب المائي" والذي سيصبح "مكعب الثلج" في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022، في بكين في الثالث من فبراير/شباط 2021. أ ف ب

وقررت بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا "مقاطعة دبلوماسية" للأولمبياد، ما يعني أنها سترسل رياضيين لكنها لن ترسل مسؤولين رسميين.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجيئه معلنًا أنه يعارض "أي محاولة لتسييس الرياضة والحركة الأولمبية".

عودة كرنفال ريو دي جانيرو؟

هل سيتسبب المتحور أوميكرون بإرجاء كرنفال ريو دي جانيرو مجددا؟ يأمل الكرنفال الذي يجتذب مليوني سائح كل عام في العودة العام 2022 في الفترة الممتدة من 25 فبراير/شباط إلى 1 مارس/آذار بعد تغيبه عامين بسبب الوباء.

عروض السامبا في الليلة الأولى من كرنفال ريو دي جانيرو على جادة سامبادرومو في 23 فبراير/شباط 2020. © أ ف ب

وربطت السلطات المحلية إقامته بالوضع الوبائي الذي تحسن بشكل ملحوظ في البلاد بفضل تقدم حملات التلقيح.

لكن رئيس بلدية المدينة إدواردو باييس صار الآن أكثر حذرا بعد أن أكد بداية تشرين الأول/أكتوبر أنه سيكون من "السخف" فرض تدابير مقيدة خلال الكرنفال.

وصرح أخيرا "إذا كانت الظروف مناسبة، سيقام الكرنفال. وإلا فلن ينظم".

مهرجان غلاستونبري في بريطانيا

من المقرر أن يقام مهرجان غلاستونبري الموسيقي البريطاني الشهير في الفترة الممتدة من 22 إلى 26 يونيو/حزيران، للمرة الأولى منذ العام 2019.

فقد تسببت جائحة فيروس كورونا بإلغاء هذا المهرجان الذي كان ينبغي أن يحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسه في عام 2020. كذلك ألغيت نسخة العام 2021 بعدما بيعت 135 ألف تذكرة له.

وحتى الآن، لم تكشف أسماء النجوم المشاركين في النسخة الحالية من المهرجان باستثناء المغنية الأمريكية بيلي أيليش (20 عاما) التي ستصبح أصغر فنانة تشارك في هذا المهرجان.

الصين: شي جينبينغ من جديد

من المقرر إعادة تعيين شي جينبينغ الذي غالبا ما يعتبر أقوى رئيس صيني منذ ماو، في الخريف لولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وبالتالي رئيسا للبلاد، خلال المؤتمر العشرين للحزب.

الرئيس الصيني شي جينبينغ يحضر أحد جلسات مجلس الشعب الصيني في قاعة الشعب في بكين في 25 مايو/أيار 2020. © أ ف ب

منذ توليه رئاسة البلاد، قام الزعيم البالغ 68 عاما بتركيز السلطة بين يديه خصوصا من خلال تعديل الدستور وإلغاء المادة التي تحدد عدد الولايات الرئاسية باثنتين كل منها من خمس سنوات.

وترافق صعوده مع تشديد القبضة على كل أشكال الاحتجاج، سواء في هونغ كونغ أو في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي في شمال غرب البلاد والتي تسكنها غالبية مسلمة.

انتخابات حاسمة لبايدن

في الولايات المتحدة، سيحاول الحزب الجمهوري استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات منتصف الولاية في 8 تشرين الأول/نوفمبر.

ومع أقل من عام بقليل على هذه الانتخابات التقليدية الحساسة للحزب الحاكم، يظهر الديمقراطيون بعض الاضطراب، بعد خسارتهم منصب حاكم ولاية فيرجينيا وتحقيق انتصار هش في نيوجيرزي. ويأتي ذلك على خلفية تلاشي شعبية الرئيس جو بايدن.

ويتوقع كيفين مكارثي زعيم المعارضة في مجلس النواب فوزا جمهوريا واسعا يضمن تحقيق الحزب 60 مقعدا إضافيا (يشغل حاليا 213 في مقابل 221 للديمقراطيين).

مونديال قطر 2022

تستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم لتكون أول دولة في الشرق الأوسط تحصل على هذا الشرف في الفترة الممتدة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر.

ملعب البيت الذي تم بناؤه من أجل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. شمال الدوحة، قطر في 17 ديسمبر/كانون الأول 2019. © رويترز

وستكون هذه البطولة الأولى التي تقام في الخريف لتجنب حرارة الصيف. وتثير قضية بيع وتناول المشروبات الكحولية في قطر جدلا كبيرا داخل الإمارة الخليجية المحافظة وخارجها. فعلى عشاق كرة القدم المتوقع حضورهم، التألقم مع التقاليد والقوانين المحلية، فيما بات على المنظمين والقطاع السياحي التعامل مع قيود وطرق مبتكرة لتجاوز المعضلة.

فرانس24/ أ ف ب

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