في أول عملية من نوعها...جراحون أمريكيون ينجحون في زراعة قلب خنزير في إنسان

تمكن جراحون أمريكيون الجمعة من زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في مريض بشري بنجاح، في أول عملية من نوعها، وفق ما أعلنت جامعة ميريلاند الأمريكية الاثنين. وكان الشخص المريض اعتبر غير مؤهل لعملية الزرع، وقال عشية إجرائها: أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير".

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في أول عملية من نوعها، نجح جراحون أمريكيون في زراعة قلب خنزير معدل وراثيا في مريض بشري، حسب ما أعلنت جامعة ميريلاند الاثنين.

وأوضحت كلية الطب في الجامعة الأمريكية في بيان إن العملية الجراحية التي أجريت الجمعة، أثبتت لأول مرة أن قلب حيوان يمكن أن يعيش في جسم إنسان دون رفض فوري.

وكان المريض ديفيد بينيت (57 عاما) قد اعتُبر غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري.

ويخضع المريض المقيم في ميريلاند لعناية طبية مركزة لتحديد كيفية أداء القلب المزروع.

وقال بينيت عشية العملية: "إما أن أموت أو أن أجري عملية الزرع هذه. أريد أن أعيش... إنها خياري الأخير".

ومنحت إدارة الغذاء والدواء تصريحا طارئا لإجراء هذه الجراحة ليلة رأس السنة، كخطوة أخيرة لمريض لم يكن مؤهلا لعملية الزرع التقليدية.

وقال الجراح بارتلي جريفيث الذي أجرى العملية إن "هذه عملية جراحية رائدة وتقربنا خطوة من حل أزمة نقص الأعضاء".

وأضاف "نتقدم بحذر، لكننا متفائلون أيضا بأن هذه الجراحة الأولى في العالم ستوفر خيارا جديدا مهما للمرضى في المستقبل".

فرانس24/ أ ف ب

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