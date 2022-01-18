فيروس كورونا: مدير منظمة الصحة العالمية يجدد تحذيره أن الجائحة "لم تنته بعد"

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في خضم تواصل انتشار متحور أوميكرون في عدة دول لفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى أن جائحة فيروس كورونا "لم تنتهِ بعد"، محذرا من الفكرة القائلة بأن هذا المتحور لا يسبب الأذى. وكانت اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه.

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جائحة فيروس كورونا "لم تنتهِ بعد"، هذا ما صرح به المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الثلاثاء محذرا من الفكرة القائلة بأن هذا المتحور لا يسبب الأذى.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف "يواصل أوميكرون اكتساح العالم.... لا تخطئوا، يسبب أوميكرون في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية".

وأضاف "هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

في 11 كانون الثاني/يناير اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه على الرغم من أن المرض لا يزال في مرحلة الوباء فإن انتشار متحور أوميكرون سيحول كوفيد-19 إلى مرض مستوطن يمكن للبشرية أن تتعلم التكيف معه.

مرض "مستوطن"

وقال ماركو كافاليري مسؤول استراتيجية اللقاح في وكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام "مع زيادة المناعة بين السكان - ومع وجود أوميكرون سيكون هناك الكثير من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم - سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن".

في سويسرا، اعتبر وزير الصحة آلان بيرسيه الأسبوع الماضي أن متحور أوميكرون قد يكون "بداية نهاية" الوباء.

لكن رئيس منظمة الصحة العالمية بدا أكثر حذرا، وأكد مرة أخرى أن متحور أوميكرون يبقى خطيرا.

وقال للصحافيين الثلاثاء "في بعض البلدان يبدو أن حالات كوفيد بلغت ذروتها ما يعطي الأمل في أن الأسوأ جراء الموجة الأخيرة قد أصبح خلفنا لكن لا توجد دولة تخلصت من الوباء".

لكن غيبرييسوس حذر من أن "المزيد من العدوى يعني مزيد من المرضى في المستشفيات ومزيد من الوفيات ومزيد من الناس الذين لن يتمكنوا من العمل بما يشمل الأساتذة والطواقم الطبية، ومزيد من أخطار ظهور متحورات أخرى تكون أكثر عدوى وتتسبب بوفيات أكثر من أوميكرون".

وأعرب عن قلقه بشكل خاص من أن العديد من البلدان لديها معدلات منخفضة من التطعيم ضد كوفيد. وقال "الناس أكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من المرض أو الموت إذا لم يتم تطعيمهم".

وأوضح تيدروس "قد يكون أوميكرون أقل خطورة لكن المزاعم القائلة بأنه مرض بسيط مضللة (و) تضر بالاستجابة العامة وتتسبب بخسارة مزيد من الأرواح".

فرانس24/ أ ف ب

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