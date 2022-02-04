المغرب: تواصل جهود إنقاذ طفل عالق في بئر في شفشاون ومخاوف من مخاطر انجراف التربة

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عناصر من فرق الإغاثة المغربية يحاولون إنقاذ الطفل ريان ابن السنوات الخمس العالق في بئر، في الثالث من شباط/فبراير 2022.

بلغت أعمال الحفر المستمرة منذ أيام مرحلة "حساسة"، وفق ما أعلنت السلطات المحلية، من أجل الوصول إلى الطفل ريان العالق في بئر جافة بعمق 32 مترا في قرية قرب مدينة شفشاون المغربية. وتواجه فرق الإنقاذ مخاطر انجراف التربة بعد أن أعدت بئرا موازيا بعمق 28 مترا قبل حفر منفذ أفقي بين النفق والبئر للوصول أخيرا إلى الطفل.

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تسابق فرق الإنقاذ الوقت لإنقاذ طفل عالق في بئر في شمال المغرب، حيث تتواصل الجمعة أعمال الحفر وقد بلغت مرحلة "حساسة" نظرا لمخاطر انجراف التربة، وفق مصدر من السلطات المحلية.

وقد بلغت أشغال حفر نفق مواز للبئر عمق 28 مترا، فيما يسعى المنقذون للنفاذ من هذا النفق لإنقاذ الطفل ريان العالق في بئر جافة عمقها 32 مترا.

وأفاد مصدر أن هذه المرحلة "حساسة بالنظر لمخاطر انجراف التربة"، مضيفا أن "التحضيرات جارية لحفر منفذ أفقي" بين النفق والبئر للوصول أخيرا إلى الطفل.

ووفق وسائل إعلام محلية فإن الصغير البالغ خمس سنوات سقط بشكل عرضي ليل الثلاثاء في بئر جافة يبلغ عمقها 32 مترا لكن قطرها ضيق يصعب النزول إليه، في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون (شمال).

لا يعرف حاليا ما إذا كان الأخير لا يزال على قيد الحياة، بينما تمكنت فرق الإغاثة من "إيصال الماء والأكسجين عبر أنابيب إلى الطفل" العالق، وفق ما أوضح مصدر في السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية الخميس.

فيما أكدت السلطات أن طائرة مروحية طبية قد وضعت رهن الإشارة في مكان الحادث لتنقله إلى أقرب مستشفى حال إخراجه.

لكن عملية الإنقاذ التي بدأت الأربعاء واجهت صعوبات بسبب طبيعة التربة في موقع الحادث حيث تختلط أجزاء صخرية بأخرى رملية. وقد عزز طاقم من المهندسين الطبوغرافيين الخميس فرق الإغاثة للمساعدة على إتمام العملية.

ونقل موقع Le360 عن والد الطفل قوله "في غفلة مني سقط الصغير في البئر التي كنت بصدد حفرها، لم أستطع النوم ليلتها". من جهتها أوضحت جدته السبعينية عزيزة "ريان محبوب جدا في القرية، أفتقده كثيرا. مرت ثلاث ليال الآن على غيابه".

لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من النزول مباشرة إلى البئر التي سقط فيها الطفل "نظرا لضيق قطرها الذي لا يتجاوز 45 سنتيمترا"، وفق ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

وأثار الحادث اهتماما واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي وترقبا كبيرا لعمليات الإنقاذ، إذ تصدر وسم "أنقذوا ريان" قائمة المواضيع الأكثر تداولا في المغرب.

فرانس24/ أ ف ب

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