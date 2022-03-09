الذكرى الثانية لانتشار فيروس كورونا: الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن الجائحة لم تنته بعد

فيروس كورونا

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في بيان صدر في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الجائحة لم تنته بعد، رغم نجاح مناطق عديدة عبر العالم في السيطرة عليها. وأشار غوتيريس إلى انعدام المساواة في توزيع اللقاحات خصوصا في الدول الفقيرة، محذرا من أن يؤدي ذلك لمزيد من المتحورات ومن إجراءات الإغلاق.

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شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19 على أن الجائحة تواصل اكتساح العالم وأشار إلى اتسام توزيع اللقاحات "بانعدام مساواة فاضح".

وصرح غوتيريس "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية".

وأضاف: "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جدا للقاحات، تنجح مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة. لكن نرتكب خطأ فادحا إن اعتبرنا أنها انتهت".

وفي هذا الإطار "يبقى توزيع اللقاحات متسما بانعدام مساواة فاضحة" و"لا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت" بعد فيروس كورونا.

وتابع "المنتجون يصنعون 1,5 مليار جرعة شهريا إلا أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".

وتحدث عن "فشل" ناجم عن "قرارات على صعيد السياسات والميزانية تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول الغنية على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة".

ورأى أن ذلك "يشكل وصفة لمزيد من المتحورات ولمزيد من إجراءات الإغلاق ومزيد من الحزن والتضحيات في كل بلاد" داعيا إلى وضع حد "نهائي لهذا الفصل المؤسف من تاريخ البشرية".

فرانس24/ أ ف ب

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