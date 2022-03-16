الأمم المتحدة تعتمد 15 مارس يوما سنويا لمكافحة الإسلاموفوبيا

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قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء بالإجماع الموافقة على اقتراح باكستان لجعل 15 مارس/آذار يوما سنويا لمكافحة الإسلاموفويا. ونص القرار الأممي على الدعوة إلى "تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا ".

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في قرار اتخذ بالإجماع بشأن اقتراح من باكستان، اعتمدت الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء 15 آذار/مارس من كل عام يوما لمكافحة الإسلاموفوبيا.

ويدعو النص غير الملزم إلى "تعزيز الجهود الدولية لتشجيع حوار عالمي بشأن تعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات على أساس احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات".

كذلك، يعبر القرار عن "الأسف الشديد لجميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم والأفعال الموجهة ضد أماكن عبادتهم وكذلك كل الاعتداءات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وفي داخلها، التي تشكل انتهاكًا للقانون الدولي".

يدعو النص جميع الدول الأعضاء والمؤسسات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدينية "إلى تنظيم ودعم مختلف الأحداث البارزة التي تهدف إلى زيادة الوعي بفاعلية على جميع المستويات في مكافحة الإسلاموفوبيا ".

فرانس24/ أ ف ب

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