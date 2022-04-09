وصول أول فريق رواد فضاء ينتمون للقطاع الخاص إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة علمية مدتها أسبوع

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وصل أول فريق متكون من أربع رجال من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص، السبت، بسلام إلى محطة الفضاء الدولية تم إرساله إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.

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وصل أول فريق (متعدد الجنسيات) من رواد الفضاء المنتمين جميعا للقطاع الخاص بسلام إلى محطة الفضاء الدولية السبت في رحلة استغرقت 21 ساعة.

وتم إرسال الفريق المكون من أربعة رجال إلى منصة الأبحاث التي تدور في مدار حول الأرض لبدء مهمة علمية مدتها أسبوع ووصفت بأنها علامة فارقة في رحلات الفضاء التجارية.

انطلق الرجال الأربعة، والذين اختارتهم شركة أكسيوم سبيس لبدء أولي رحلاتها في مجال الفضاء وعلوم المدار، من مركز كنيدي للفضاء التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) باستخدام صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس والذي حمل مركبة الفضاء كرو دراغون.

والتحمت كرو دراغون بمحطة الفضاء الدولية في نحو الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش في الوقت الذي كانت فيه المركبتان الفضائيتان تحلقان على ارتفاع ما يقرب من 420 كيلومترا فوق وسط المحيط الأطلسي حسبما أظهر بث حي لناسا.

تأخر الالتحام بسبب عطل فني أوقف بث مصور يستخدم لمراقبة عملية الالتحام. وأجبر هذا العطل كرو دراغون على التوقف والثبات في مكانها على بعد 20 مترا من المحطة لمدة 45 دقيقة تقريبا.

ثمانية أيام في الفضاء

ويعتزم فريق أكسيوم قضاء ثمانية أيام في الفضاء. ويقوده رائد فضاء ناسا المتقاعد المولود في إسبانيا مايكل لوبيز أليجريا (63 عاما) نائب رئيس الشركة لتطوير الأعمال.

أما نائبه فهو لاري كونور وهو رجل أعمال في مجال العقارات والتكنولوجيا وطيار أكروبات من أوهايو وهو في السبعينات من عمره لكن الشركة لم تذكر عمره بدقة.

ويضم الفريق أيضا الطيار الإسرائيلي المقاتل السابق إيتان ستيبه (64 عاما) ورجل الأعمال الكندي مارك باثي البالغ من العمر 52 عاما، ويشغل كلاهما منصب الأخصائي في البعثة.

أبحاث في صحة الدماغ والخلايا الجذعية للقلب والسرطان والشيخوخة

وسينضم الأربعة إلى رواد الفضاء السبعة الموجودين حاليا في المحطة الدولية وهم ثلاثة أمريكيين وألماني من وكالة الفضاء الأوروبية وثلاثة من رواد الفضاء الروس.

يحمل الفريق الجديد معه نحو 24 تجربة في مجال العلوم والعلوم الطبية الحيوية ليتم إجراؤها على متن محطة الفضاء الدولية تشمل أبحاثا في صحة الدماغ والخلايا الجذعية للقلب والسرطان والشيخوخة، بالإضافة إلى عرض تكنولوجي لإنتاج البصريات باستخدام التوتر السطحي للسوائل في الجاذبية الصغرى.

وتمثل هذه البعثة تعاونا بين أكسيوم وشركة سبيس إكس للصواريخ المملوكة لإيلون ماسك وناسا. وهذه سادس رحلة لشركة سبيس إكس تحمل بشرا إلى الفضاء في غضون عامين تقريبا وذلك بعد أربع بعثات لحساب ناسا إلى المحطة الفضائية وإطلاق مهمة "إنسبيريشن 4" في سبتمبر/أيلول والتي تم خلالها إرسال طاقم كله من المدنيين إلى الفضاء لأول مرة. ولم تلتحم هذه الرحلة مع محطة الفضاء الدولية.

ويقول المديرون التنفيذيون لأكسيوم إن مشاريعهم وخططهم لبناء محطة فضائية خاصة في مدار الأرض تتجاوز خدمات السياحة الفضائية التي يتم عرضها على الأثرياء الباحثين عن الإثارة من قبل شركات مثل بلو أورجين وفرجين جالاكتيك المملوكتين لرجلي الأعمال المليارديرين جيف بيزوس وريتشارد برانسون.

فرانس24/ رويترز

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