الأمير السعودي الوليد بن طلال يرفض عرض الملياردير إيلون ماسك لشراء تويتر

© أ ف ب/ أرشيف

أعرب الأمير السعودي الوليد بن طلال في تغريدة على حسابه في تويتر، الذي يملك به أسهما، الخميس عن رفضه عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم في صفقة تبلغ قيمتها نحو 42 مليار دولار. وينشط ماسك بصورة خاصة على تويتر الذي يملك حصة بـ9,2 % من رأسماله حيث يحظى بملايين المتابعين. وكان مقررا أن يدخل ماسك مجلس إدارة تويتر قبل أيام، لكن المدير العام للشبكة الاجتماعية كشف أنه رفض في نهاية المطاف الحصول على مقعد في المجلس.

إعلان اقرأ المزيد

رفض الأمير السعودي الوليد بن طلال في تغريدة على حسابه على تويتر الخميس عرض الملياردير إيلون ماسك شراء تويتر نقدا مقابل 54.20 دولار للسهم.

وأوضح الأمير مغردا: "لا أعتقد أن العرض المقترح من إيلون ماسك لشراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم يقترب من القيمة الجوهرية للسعر بالنظر إلى آفاق نموه.... كوني أحد أكبر المساهمين في تويتر، أرفض هذا العرض".

I don't believe that the proposed offer by @elonmusk ($54.20) comes close to the intrinsic value of @Twitter given its growth prospects.



Being one of the largest & long-term shareholders of Twitter, @Kingdom_KHC & I reject this offer.https://t.co/Jty05oJUTk pic.twitter.com/XpNHUAL6UX — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) April 14, 2022

وعرض رئيس "تسلا" إيلون ماسك الذي استحوذ أخيرا على حصة 9,2 % من رأسمال تويتر، شراء كامل الشركة بسعر 54,20 دولارا للسهم الواحد والخروج من بورصة وول ستريت، وهو طرح قالت الشبكة الاجتماعية إنها "ستدرسه بعناية".

وفي وثيقة أرسلها إلى هيئة مراقبة البورصة الأمريكية، أوضح ماسك أن هذا العرض هو "الأفضل والنهائي"، مهددا بأنه في حال الرفض "سيعيد النظر في موقعه كمساهم" في الشبكة الاجتماعية.

وإثر هذا الإعلان، قفز سعر سهم تويتر بنسبة 11,34 % إلى 51,05 دولارا في التداولات الإلكترونية التي تسبق افتتاح بورصة وول ستريت.

وفي رسالة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور، أكد ماسك أنه استثمر في المنصة بسبب دورها المحوري في "حرية التعبير حول العالم"، ما يشكل برأيه "موجبا اجتماعيا للأنظمة الديمقراطية الفاعلة".

وأضاف "لكن منذ قمت باستثماري، أدركت أن الشركة لا تزدهر ولا تفي بواجبها الاجتماعي بشكلها الحالي"، مقترحا سحب تويتر من بورصة نيويورك.

وقال ماسك "أقترح شراء 100 % من تويتر بسعر 54,20 دولارا للسهم نقدا، أي زيادة بنسبة 54 دولارا مقارنة بالفترة التي سبقت مباشرة استثماري في تويتر، و38 % مقارنة بعشية إعلان استثماري".

عرض قياسي

وتقدر الأرقام المقدمة من ماسك قيمة تويتر بما يقرب من 43,4 مليار دولار، في مقابل حوالى 37 مليار دولار حاليا.

وبعيد إعلان ماسك، أعلنت تويتر في بيان أنها "تلقت العرض غير الملزم الذي تقدم به إيلون ماسك بمبادرة شخصية لشراء مجموع الأسهم العادية المتداولة للشركة بسعر 54,20 دولارا نقدا".

ولفتت إلى أن مجلس إدارة تويتر "سيدرس العرض بعناية لتحديد السلوك الذي يعتبر أنه سيخدم بالصورة الأفضل مصالح الشركة وجميع مساهمي تويتر".

وتشير أرقام "فوربس" إلى أن ثروة إيلون ماسك الشخصية تقرب من 274 مليار دولار، ما يجعله أثرى أثرياء العالم.

وينشط ماسك بصورة خاصة على تويتر حيث يتابع حسابه ما يزيد عن 81,6 مليون مستخدم.

وكان مقررا أن يدخل ماسك مجلس إدارة تويتر قبل أيام، لكن المدير العام للشبكة الاجتماعية باراغ أغراوال أعلن الاثنين أن ماسك رفض في نهاية المطاف الحصول على مقعد في المجلس.

تغريدات مثيرة للجدل

تأتي خطوة ماسك بعدما غرد أخيرا ليسأل ما إذا كانت شبكة التواصل الاجتماعي "تموت" في ظل وجود الكثير من الحسابات لمشاهير يتابعهم عشرات الملايين على الشبكة، لكنهم غير ناشطين.

وكتب ماسك عبر تويتر السبت أن "أكثرية الحسابات الرئيسية لا تغرد إلا في ما ندر وتنشر القليل من المحتويات. هل نشهد على موت تويتر؟"، وذلك في تعليق على صورة مرفقة تظهر قائمة بالحسابات العشرة الأكثر متابعة عبر الشبكة. وأشار خصوصا إلى أن المغني جاستن بيبر، صاحب ثاني أكثر الحسابات متابعة على الشبكة، لم يغرد على تويتر سوى مرة واحدة هذا العام.

كما استفتى ماسك متابعيه الأحد بشأن رأيهم في طرحه بـ"حذف حرف W في TWITTER"، متوجها أيضا بسؤال عما إذا كانوا يوافقون على "تحويل مقر تويتر في سان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشردين بما أنه لا يذهب إلى المكان بكل حال أي أحد".

كما دخل ماسك مرارا في سجال مع الهيئات الفيدرالية لمراقبة الأسواق المالية التي اتخذ القائمون عليها إجراءات صارمة ضد استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك