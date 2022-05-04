مديرة اليونسكو أودري أزولاي: حماية الصحافيين "تتعلق بالمجتمع بأسره"

أ ف ب

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الثلاثاء 3 أيار/مايو، أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي أن حماية الصحافيين "تتعلّق بالمجتمع بأسره" من حكومات ومواطنين.

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في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية بمناسبة المؤتمر الدولي الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة الثلاثاء، قالت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي إنّ حماية الصحافيين "تتعلّق بالمجتمع بأسره"، من حكومات ومواطنين.

وردا على سؤال حول التهديدات التي يتعرّض لها الصحافيون في المكسيك، وهي واحدة من الدول التي تسجل أكبر عدد من عمليات قتل صحافيين، اعتبرت أزولاي أن هذا السؤال "يتعلّق بالمجتمع بأسره، بما فيه الحكومات التي يجب أن تساعد في وضع آليات حماية".

اليوم العالمي لحرية الصحافة. © فرانس24

وتابعت من بونتا ديل إستي في شرق أوروغواي حيث يعقد هذا المؤتمر السنوي الذي يستمرّ حتى الأربعاء وخصّصت نسخته لهذه السنة "للصحافة تحت التأثير الرقمي" أن "الأمر يتعلق أيضاً بالمواطنين الذين عليهم أن يفهموا أنّ هذه الحرية، حرية الصحافيين، هي حريتهم، وتمكّنهم من الوصول إلى معلومات صحيحة ومستقلّة".

وخلال المؤتمر، قدّمت جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة التي منحت لجمعية الصحافيين في بيلاروس نهاية نيسان/أبريل، مساء الإثنين لرئيسها أندريه باستونيتس.

وقال باستونيتس "الصحافيون يدافعون عن الحقيقة ونحن متضامنون" محيّيا "الشجاعة الهائلة" لزملائه الذين بقوا في بيلاروس "الملتزمين تقديم معلومات صادقة للمجتمع".

فرانس24/ أ ف ب

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