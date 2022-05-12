تكنولوجيا: شركة غوغل تطلق ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" قبل إطلاقها في السوق خلال الخريف

© أ ف ب / أرشيف

شركة غوغل تكشف عن منتج "ساعة ذكية" جديدة قبل إطلاقها في السوق في الخريف المقبل.

أطلقت شركة "غوغل" الأربعاء ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" التي من المقرر أن تُطلق في الأسواق خلال الخريف، لتضيفها إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس. وعلى صعيد البرمجيات، قدمت غوغل خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي تتيح على سبيل المثال إجراء محادثات مع برنامج المساعدة الصوتية بصورة "طبيعية" أكثر، فيما أضافت المجموعة 24 لغة جديدة على خدمتها للترجمة "غوغل ترانسليت"، ليرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة في هذه الخدمة إلى 133.

إعلان اقرأ المزيد

أطلقت شركة "غوغل" الأربعاء ساعتها الذكية "بيكسل ووتش" لتضيفها إلى مجموعة منتجاتها "بيكسل" التي تضم هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة وسماعات رأس.

ومن المقرر أن تُطلق الساعة الجديدة في الأسواق خلال الخريف. وستكون قادرة على التزامن مع أجهزة أخرى تعمل ببرنامج التشغيل أندرويد، أو أن تتمتع باتصالها الخاص بالإنترنت.

كانت الشركة، التابعة لـ"ألفابت"، طورت برنامج تشغيل مخصصا لساعات ذكية من علامات تجارية أخرى، لكنها هذه المرة صممت ساعتها الخاصة وصنعتها. وعُرضت "بيكسل ووتش" في المؤتمر السنوي للمطورين الذي نظمته "غوغل" في كاليفورنيا.

وقال المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريتش أوسترلو خلال عرض تقديمي أمام الصحافيين إن أجهزة "بيكسل" قادرة على الاتصال في ما بينها بسهولة بفضل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر.

وستُتاح في الساعة تطبيقات مرتبطة بالصحة من الساعات الذكية التابعة لـ"فيت بيت"، وهي علامة تجارية متخصصة في تصنيع المنتجات الذكية المرتبطة باللياقة البدنية. وكانت غوغل أعلنت عام 2019 استحواذها على هذه العلامة التجارية في مقابل 2,1 مليار دولار بهدف منافسة الساعة الذكية التابعة لشركة "آبل"، في عملية أُنجزت عام 2021.

وعلى صعيد البرمجيات، قدمت غوغل خصائص جديدة للذكاء الاصطناعي تتيح على سبيل المثال إجراء محادثات مع برنامج المساعدة الصوتية بصورة "طبيعية" أكثر.

وأضافت المجموعة 24 لغة جديدة على خدمتها للترجمة "غوغل ترانسليت"، ليرتفع العدد الإجمالي للغات المتاحة في هذه الخدمة إلى 133.

كما سيتمكن مستخدمو غوغل من إجراء عمليات بحث يمكن فيها إدماج صور ملتقطة بواسطة الهاتف الذكي أو إرشادات بالصوت أو النص، من خلال تصوير رف لمنتجات الشوكولا مثلا وطرح سؤال على محرك البحث عن الأنواع الخالية من البندق.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك