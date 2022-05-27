منظمة الصحة العالمية تؤكد أنه يمكن احتواء جدري القردة إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة

أمراض وأوبئة

صورة مجهرية إلكترونية (EM) لجزيئات فيروس جدري القرود، عينة سريرية من جلد بشري مرتبطة بتفشي كلاب البراري عام 2003. الصورة غير مؤرخة نشرت في 18 مايو/أيار 2022.

أكدت منظمة الصحة العالمية الجمعة أنه يمكن احتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض إذا تم اتخاذ إجراءات سريعة. فيما أشار مسؤولون في المنظمة أنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، لكن الحاجة الحقيقية هي لتطعيم مخالطي المصابين حيثما كان ذلك متاحا.

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أعلنت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية الجمعة أن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.

ويتوطن جدري القردة، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضا خفيفة، في بلدان أفريقية ولكن انتشاره في أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف. وهناك، حتى الآن، أكثر من 200 إصابة بين مؤكدة ومشتبه بها حوالي 20 منها في مناطق لم يظهر فيها الفيروس من قبل.

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وأوضحت سيلفي برياند مديرة إدارة التأهب للمخاطر المعدية في المنظمة، في إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية للمنظمة التابعة للأمم المتحدة "نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه بسهولة"، مؤكدة على أن هناك فرصة سانحة لمنع الانتشار، وحثت عامة الناس على تجنب القلق لأن انتقال العدوى أبطأ بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس كورونا.

وأشار مسؤولون في منظمة الصحة إنه لا توجد حاجة للتطعيم الشامل في الوقت الحالي، لكن الحاجة الحقيقية هي لتطعيم مخالطي المصابين حيثما كان ذلك متاحا. وقالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة الجدري ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة: "تتمثل أفضل الخيارات في فحص الحالات وتتبع المخالطين والعزل المنزلي".

فرانس24/ رويترز

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