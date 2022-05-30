فرنسا: الموت الرحيم لحوت "مريض جدا" علق منذ أسابيع في نهر السين بعد تعذر إنقاذه

حوت الأُوركا يسبح في نهر السين في دوكلير في نورماندي بعد أن ضل طريقه في النهر قادما من مياه لوهافر إلى روان. فرنسا في 26 مايو/أيار 2022.

أعلنت السلطات الفرنسية الأحد أنه سيتم وضع حد لحياة حوت "مريض جدا" عالق منذ أسابيع في نهر السين إثر فشل محاولات اقتياده إلى البحر. وحاول خبراء نهاية الأسبوع دون جدوى مساعدة حوت من نوع الأوركا (نوع معروف باسم الحوت القاتل) على العودة إلى موطنه الطبيعي في المياه المالحة باستخدام تقنيات السونار. وشوهد الحوت القاتل بين مدينتي لوهافر الساحلية الشمالية في نورماندي وروان بعد رصده لأول مرة في 16 مايو/أيار.

إعلان اقرأ المزيد

قررت فرنسا إنهاء حياة حوت قاتل عالق منذ أسابيع في نهر السين بعد محاولات فاشلة لاقتياده إلى البحر مشيرة إلى أنه مريض جدا، حسبما أعلنت السلطات المحلية الأحد.

وسعت مجموعة من الخبراء نهاية هذا الأسبوع باستخدام تقنيات السونار، لمساعدة هذا الحوت على العودة إلى موطنه الطبيعي في المياه المالحة، بعد ظهوره في نهر السين الذي يتدفق عبر باريس. وشوهد الحوت القاتل، النوع المعروف أيضا باسم "الأوركا"، بين مدينة لوهافر الساحلية الشمالية في نورماندي ومدينة روان في الداخل بعدما رصد لأول مرة في 16 مايو/أيار.

وأفادت السلطات المحلية في بيان "خلصت مجموعة الخبراء بالإجماع إلى أن الحل الوحيد الممكن هو القتل الرحيم للحيوان". موضحة أن "التسجيلات الصوتية (التي استحصل عليها بتقنيات السونار) كشفت نداءات صوتية مماثلة لصرخات ألم" مشيرة إلى أن الحيوان بدا أنه في "وضع صحي حرج".

وتابعت أنه يبدو أن الحيوان يعاني فطارا عفنيا، وهو عدوى فطرية تلاحظ بشكل متزايد بين الثدييات البحرية وتسبب لها آلاما شديدة.

وكانت الاستعدادات جارية للقتل الرحيم للحوت، إلا أن السلطات لم تقدم تفاصيل حول طريقة تنفيذه أو المكان التي ستجرى فيه هذه العملية الرامية إلى تجنيبه المزيد من المحن وتعريض الجمهور للخطر.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك