منظمة الصحة العالمية تستبعد أن يؤدي انتشار جدري القردة إلى جائحة

أمراض وأوبئة

صورة مجهرية إلكترونية (EM) لجزيئات فيروس جدري القرود، عينة سريرية من جلد بشري مرتبطة بتفشي كلاب البراري عام 2003. الصورة غير مؤرخة نشرت في 18 مايو/أيار 2022.

استبعدت منظمة الصحة العالمية الاثنين من أن يؤدي انتشار جدري القردة إلى جائحة، وذلك بعد أن تم رصد أكثر من 300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من الفيروس في مايو/أيار معظمها في أوروبا. في نفس الوقت لا تزال المنظمة بصدد دراسة ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا".

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أفادت مسؤولة الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية لا تعتقد أن تفشي مرض جدري القردة خارج أفريقيا سيؤدي إلى جائحة، مضيفة أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المصابون الذين لا تظهر عليهم أعراض يمكن أن ينقلوا المرض.

ويذكر أنه تم رصد أكثر من 300 حالة مشتبه بها أو مؤكدة من جدري القردة في مايو/أيار معظمها في أوروبا. وجدري القردة هو مرض بأعراض خفيفة ينتشر عادة من خلال الاتصال الوثيق مسببا أعراضا تشبه أعراض الإنفلوزا وطفحا جلديا له شكل مميز.

وتدرس منظمة الصحة العالمية ما إذا كان ينبغي تقييم التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عامة محتملة تثير قلقا دوليا". ومن شأن صدور إعلان من هذا القبيل، مثلما حدث مع كوفيد-19 وإيبولا، أن يساعد في تسريع جهود البحث والتمويل لاحتواء المرض.

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وبشأن ما إذا كان تفشي مرض جدري القردة يمكن أن يتحول إلى جائحة، قالت روزاموند لويس مديرة إدارة الجدري ببرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية "لا نعرف ولكننا لا نعتقد ذلك"، وتابعت "في الوقت الراهن لا نشعر بالقلق من تفشي جائحة عالمية".

ومن المعروف أن سلالة الفيروس المتسبب في المرض لا تؤدي للوفاة سوى في حالات قليلة، ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وظهرت معظم الحالات في أوروبا، وليس في بلدان وسط وغرب أفريقيا التي يتوطن فيها الفيروس، ولا ترتبط معظمها بالسفر. وبدأت بعض الدول في تقديم لقاحات للمخالطين وثيقي الصلة بالحالات المؤكدة.

فرانس24/ رويترز

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