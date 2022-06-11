أمريكية تحصل على أكثر من 5 مليون دولار بعد ممارستها الجنس داخل سيارة

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إثر إصابتها بمرض ينتقل جنسيا وذلك بممارستها الوصل داخل سيارة شريكها، حصلت مواطنة أمريكية بتعويض يتجاوز خمسة ملايين دولار من شركة التأمين التي تغطي السيارة. ورأى الوسيط بين الشركة والمدعية أن "الشريك كان عليه إعلامها بإصابته قبل ممارسة الجنس معها، لكنه امتنع عن ذلك".

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مارست أمريكية الجنس من دون وقاية داخل سيارة شريكها المغطاة بعقد تأمين من شركة دفعت لها تعويضا بقيمة 5,2 ملايين دولار إثر إصابتها بمرض ينتقل جنسيا. وانتشر خبر القرار القضائي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل، مثيراً سخرية عدد من المستخدمين واستياء آخرين.

وأشارت الدعوى التي رفعتها المرأة السنة الفائتة في ولاية ميسوري إلى أنّ شريكها نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري سنة 2017. وطالبت شركة تأمين السيارة بتعويض عن "خسائر وإصابات" تكبدها، وتحديداً عن "نفقات طبية دفعتها وأخرى ستتكبدها مستقبلاً".

وطلبت المدعية التي أُشير إليها بحرفي اسمها وشهرتها الأولين "م.و."، مبلغا قدره 9,9 ملايين دولار من شركة "غايوكو" للتأمين، قبل أن يمنحها أحد الوسطاء 5,2 ملايين دولار، وفق ما تظهر مستندات المحكمة. وأصدرت محكمة الاستئناف في ولاية ميسوري هذا القرار الثلاثاء.

واعتبر الوسيط انّ "الشريك كان عليه إعلام +م.و.+ بإصابته قبل ممارسة الجنس معها، لكنه امتنع عن ذلك".

وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يتسبب بالإصابة بسرطان عنق الرحم، هو أحد أكثر الأمراض المنقولة جنسياً شيوعاً في الولايات المتحدة، ويتوفر لقاح للوقاية منه.

وغرد الملياردير إيلون ماسك عبر تويتر إنّ "التعويضات الغريبة المماثلة تمثل أحد أبرز أسباب ارتفاع تكلفة التأمين على السيارات".

فرانس24 / أ ف ب

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