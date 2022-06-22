الوكالة البريطانية للصحة تنصح بتلقيح الرجال المثليين الأكثر "عرضة" للإصابة بفيروس جدري القردة

أمراض وأوبئة

مختبر تابع لشركة "بافاريا نورديك" يعمل على إيجاد لقاح مضاد لفيروس "جدري القردة". قرب ميونيخ، ألمانيا في 24 مايو/أيار 2022.

تفاديا لمزيد انتشار مرض جدري القردة، نصحت الوكالة البريطانية للصحة العامة الثلاثاء بتلقيح الرجال المثليين الذين يعتبرون أكثر "عرضة للخطر". وأشارت الوكالة أنهم الفئة الأكثر تأثرا بالموجة الحالية من انتشار الفيروس. ويذكر أنه في بريطانيا تم تسجيل 793 إصابة حتى 16 حزيران/يونيو.

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أوصت الوكالة البريطانية للصحة العامة الثلاثاء بأن يتلقى الرجال المثليين الذين يعتبرون "عرضة للخطر" لأن لديهم شركاء متعددين على سبيل المثال، لقاحا ضد جدري القردة، إذ أنهم الفئة الأكثر تأثرا بالموجة الحالية من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوكالة: "رغم أنه يمكن لأي شخص أن يصاب بجدري القدرة، فإن البيانات الحالية تظهر مستويات أعلى لانتقال العدوى بين (على سبيل المثال لا الحصر) المثليين ومزدوجي الميول الجنسية".

وفي حين أنها ليست عدوى منقولة جنسيا، قد تنتقل عبر اتصال وثيق مثل العلاقة الجنسية.

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ويذكر أن هذا الفيروس الذي ينتشر عادة في وسط أفريقيا وغربها، رصد الآن، بالإضافة إلى أوروبا، في أستراليا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، مع تسجيل أكثر من 2100 إصابة في المجموع خلال الفترة الممتدة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 15 حزيران/يونيو.

وفي المملكة المتحدة تم تسجيل 793 إصابة حتى 16 حزيران/يونيو.

وعرف هذا المرض منذ 1970 من عائلة الجدري الذي تم القضاء عليه قبل نحو أربعين عاما لكنه أقل خطورة منه. وهو مرض نادر ناجم عن فيروس ينتقل إلى الإنسان من طريق حيوانات مصابة.

وتظهر على المصاب بالمرض في بادئ الأمر عدة أعراض من بينها ارتفاع في درجة حرارة الجسم ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع تكوين قشور. وغالبا ما يكون حميدا ويشفى عموما بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

فرانس24/ أ ف ب

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