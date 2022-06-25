الصحة العالمية تعلن تسجيل مئات الإصابات الجديدة بالتهاب كبدي غامض لدى الأطفال

صورة مجهرية لنسج مصابة بالتهاب الكبد الفيروسي الذي سجل لدى الأطفال في الفترة الأخيرة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة تسجيل 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال في 33 دولة خلال شهر يونيو/حزيران. وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار.

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كشفت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن 33 دولة سجلت 920 إصابة محتملة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال حتى الآن بزيادة 270 حالة عن مايو/أيار.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نصف الحالات المحتملة سُجلت في المنطقة الأوروبية، من بينها 267 في بريطانيا، في حين تم تسجيل ثلث الحالات المحتملة في الولايات المتحدة.

وتحقق السلطات الصحية على مستوى العالم في الارتفاع الغامض في حالات التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال الصغار. وتم تسجيل تفشي المرض لأول مرة في أبريل/نيسان في بريطانيا وبعد ذلك أصاب عشرات الدول الأخرى.

فرانس24/ رويترز

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