الأمم المتحدة تتوقع وصول عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة في منتصف نوفمبر

سوق مكتظة في أحد أحياء مدينة كولكاتا الهندية خلال تفشي فيروس كورونا، 6 كانون الثاني/يناير 2022.

توقعت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإثنين أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، وأن تتجاوز الهند جارتها الصين وتصبح أكثر دول العالم سكانا عام 2023. وقالت الإدارة النمو السكاني للعالم حاليا يمر بأبطأ مرحلة له منذ عام 1950، وسيستمر عدد البشر على كوكب الأرض بالارتفاع ليبلغ نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030 و9,7 مليارات عام 2050، و10,4 مليار نسمة في سنوات 2080.

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أعلنت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الإثنين عن توقعات بأن يصل عدد سكان العالم إلى ثمانية مليارات نسمة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مستشرفة أيضا حلول الهند محل الصين لتصبح الدولة الأكثر تعدادا للسكان عام 2023.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان إنه في حين يُتوقع أن يبلغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة، فإن ذلك "هو تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا ولحظة للتفكير بالتزاماتنا حيال بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها"، بدون أن يذكر حالات ملموسة.

وأوضح غوتيريس أنها أيضا "مناسبة للاحتفاء بتنوعنا وللاعتراف بإنسانيتنا المشتركة وللتعبير عن إعجابنا بالتقدم المحرز في مجال الصحة والذي مدد فترة الحياة وخفض بشكل كبير معدلات وفيات الأمهات والأطفال".

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد سكان العالم ينمو حاليا بأبطأ وتيرة له منذ 1950. وقد يصل إلى نحو 8,5 مليارات نسمة عام 2030 و9,7 مليارات عام 2050، مع توقع أن يبلغ ذروته مع نحو 10,4 مليار نسمة في سنوات 2080 على أن يبقى بهذا المستوى حتى العام 2100.

في حين لوحظ تراجع واضح في معدل الخصوبة في دول عدة تُعتبر متطورة، فإن الزيادة المتوقعة لعدد سكان الأرض في العقود المقبلة ستتركز بأكثر من نصفها في ثماني دول هي جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا والهند ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتنزانيا، بحسب الأمم المتحدة.

فرانس24/ أ ف ب

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