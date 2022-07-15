جائحة فيروس كورونا حرمت ملايين الأطفال حول العالم من اللقاحات الدورية

تسببت جائحة فيروس كورونا في عدم حصول 25 مليون طفل حول العالم على اللقاحات الدورية التي تحميهم من الأمراض التي تهدد الحياة، العام الماضي. وأكدت منظمة اليونيسف أن التركيز على حملات التحصين ضد مرض كوفيد-19 في عام 2021، وكذلك التباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، أعاق التعافي السريع للتطعيمات الدورية.

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في خضم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا في تعطيل الرعاية الصحية في أنحاء العالم، أكد تقرير لمنظمة اليونيسيف والصحة العالمية أن حوالي 25 مليون طفل حول العالم لم يحصلوا على اللقاحات الدورية التي تحميهم من الأمراض التي تهدد الحياة في العام الماضي.

ويشكل هذا الرقم زيادة بمقدار مليوني طفل عن عام 2020، عندما تسبب فيروس كورونا في فرض إجراءات إغلاق حول العالم، وستة ملايين طفل أكثر من عام 2019، وفقا لبيانات جديدة أصدرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.

ووصفت اليونيسف الانخفاض في تغطية التطعيمات بأنه أكبر تراجع مستدام في تطعيم الأطفال في جيل واحد، مع عودة معدلات التغطية إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وكان الكثيرون يأملون في أن يشهد عام 2021 تعافي بعض الأمور بعد العام الأول من انتشار الجائحة، لكن الوضع ساء بالفعل، مما أثار تساؤلات حول جهود تعويض الخسائر.

وأكدت اليونيسف أن التركيز على حملات التحصين ضد مرض كوفيد-19 في عام 2021، وكذلك التباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، أعاق التعافي السريع للتطعيمات الدورية.

تراجع شامل

وأظهرت البيانات انخفاضا في التغطية في كافة المناطق، كما كشفت أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي تطعيمات ارتفع بنسبة 37 بالمئة بين عامي 2019 و 2021، أي من 13 إلى 18 مليون طفل معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

ويحتاج أكثر من 90 بالمئة من الأطفال إلى التطعيم لمنع تفشي العديد من الأمراض.

وكانت هناك بالفعل تقارير عن ارتفاع حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 400 بالمئة في حالات الحصبة في أفريقيا في عام 2022.

وأظهرت البيانات أنه في عام 2021، حصل 24.7 مليون طفل على جرعتهم الأولى من لقاح الحصبة، ولم يحصل 14.7 مليون طفل على الجرعة الثانية الأساسية. وبلغت نسبة التغطية 81 بالمئة وهي الأدنى منذ عام 2008.

فرانس24/ رويترز

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