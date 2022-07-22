جسم غريب على سطح المريخ ترصده مركبة فضائية تابعة لناسا

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الروبوت الجوّال "برسيفرنس" ومروحية "أنجينويتي" التابعة له على كوكب المريخ في 16 نيسان/أبريل 2021.

رصد الروبوت الجوال "برسيفرنس" الخاص بمهمة "مارس 2020" والتابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، جسما متشابكا على سطح المريخ. ما أثار اهتمام علماء الفضاء، جعل البعض منهم يفكرون في احتمال أن يكون قطعة من المعكرونة.

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تم رصد جسم غريب على سطح المريخ جعل بعض العلماء يفكرون في أن يكون قطعة معكرونة. أما التفسير المنطقي والواقعي أكثر فيتمثل في أن الجسم يُحتمل أن يكون بقايا من مكون تم استخدمه في عملية إنزال المستكشف الآلي على سطح المريخ في شباط/فبراير 2021.

وقال ناطق باسم مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا في حديث له إلى وكالة الأخبار الفرنسية "كنا نناقش مسألة مصدر هذا الجسم، وبرزت تكهنات بأنّه يشكل قطعة حبل تابعة لمظلة أو لنظام الهبوط الذي اعتُمد لإنزال المركبة ببطء". وأضاف "لكن ليس لدينا تأكيدات في شأن أي احتمال من الاثنين".

ورُصد الجسم للمرة الأولى في 12 تموز/يوليو من خلال كاميرا تجنُّب المخاطر المثبتة على الجهة الأمامية اليسرى من المركبة، لكن عندما عادت إلى الموقع نفسه بعد أربعة أيام كان الجسم قد اختفى.

ويُحتمل أن تكون الرياح قد قذفته بعيدا كقطعة من عازل حراري رصدتها المركبة الشهر الماضي وقد تكون من مخلفات نظام الهبوط الذي يعمل بالطاقة الصاروخية.

ويُعتبر تراكم المخلفات التي تتركها المركبة أضرارا بسيطة مقابل الأهداف العملية للمهمة والمتمثلة في البحث عن بصمات حيوية لأشكال الحياة الميكروبية القديمة. وقد تصبح هذه العناصر يوما ما آثارا قيّمة لمن سيستعمر المريخ مستقبلا.

فرانس24/ أ ف ب

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